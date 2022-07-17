買任二件折扣商品沒打折！店員稱「同品項才有」　網轟：好像被騙

▲許多民眾會趁著商品促銷時補貨。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

當賣場促銷商品時，不少人會趁著機會囤貨一些日常生活用品，不過有網友近日在超市購物時，看到促銷上明明寫著「單件特價$159，任二件$199」，實際買了2種不同口味的牙膏後卻被店員告知，「同一品項2個才是199喔」，讓他相當傻眼，直言「活了40幾年了，原來我的中文這麼差啊！」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他近日在逛超市時看到有牙膏在做促銷，上頭寫著「單件特價159，任兩件199」，於是他就拿了2種不一樣的味道去結帳，不料回家檢查帳單時才發現，2條牙膏的結帳金額為318元，並非促銷價159元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友購買「任二件」折扣商品，卻被告知「同品項才有」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO透露，他事後打電話去詢問店員，結果對方卻說「沒有喔，這是買同一品項2個才是199喔！不是各選1個199喔」，讓他只能無奈將商品刷退，並再購買同品項做折扣，不過這樣的消費體驗也讓他不禁抱怨，「感覺很不好好像被騙了」、「活了40幾年了，原來我的中文這麼差啊！」

文章曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「任的意思不是都可以挑？直接辦退貨了」、「任二件就是任選啊！同品項才不能選擇吧！你認知沒問題」、「我會直接退貨，明明就寫任兩件，是他們自己沒設定好，中文也不好」、「如果是我遇到，我會直接去告廣告不實」、「任兩件，店員國文是體育老師代課的喔」。