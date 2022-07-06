【廣編】刷樂科研白牙膏「煥白珍珠粉＋護齦配方」2週有感亮白　不傷琺瑯質

圖、文／刷樂提供

想擁有女神級的甜美笑容，一定要花大錢做美白療程嗎？其實只要在日常建立溫和、漸進的美白習慣，兩週後也有機會還給牙齒亮白原色！持續以「溫柔有力」概念照顧好每一顆牙齒的刷樂，今夏全新推出「αWHITE科研白牙膏科」，將日本原裝微米級珍珠粉，化為不傷牙齒的微米粒子，在不傷害牙齒的前提下，以獨有的3階段進階式鎖白科技，保護牙齦並溫和提亮齒色，還能做到長效鎖白！牙齒健康的問題往往不可逆，提供溫和美白的方式，刷樂要讓每個人都能安心天天使用。

刷樂對於「牙齦護理」的重視，絕不是說說而已！採用獨家Gum Vital牙周賦活科技，強調能由內而外深層抵禦牙齦致病菌、並修護牙齦組織 長期使用能預防齒周及流血問題。

在溫和、漸進的美白理念下，透過日本科研技術，為護齦需求設計的「牙齦護理牙膏」，首先以長效抑菌CPC配方深入牙齦溝，清除牙菌斑病菌源抑制牙菌膜增長；第2步以微米珍珠粒子溫和細膩拋光齒面，毋需傷害琺瑯質，就能去除暗沉泛黃。最後，再以活化牙周組織GK 2成份強健牙根預防牙周問題，讓女神時時展露健康清新的靚白笑顏！

說把牙齒健康放在第一順位，就註定失去亮白美齒的權利？全新「刷樂科研白-牙齦護理牙膏」將美白與護齦的關鍵，一併結合在牙膏中，天天做為清潔保養使用，為自己贏得一口健康潔白的美齒！