南投命案倖存者恐難回溯案情　高大成研判：黑星手槍來自大陸

▲高大成研判，南投命案的倖存者日後無法回溯案情，嫌犯的黑星手槍來自大陸。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

南投4死1重傷命案，唯一倖存者、有「牛樟芝之父」之稱的賴敏男，昏迷指數5，雖已取出腦中子彈和破裂頭骨，但還未脫離危險期，中山附醫法醫高大成表示，子彈入腦造成震動，即使賴男清醒，也絕對無法還原案發當時情形；至於李鴻淵的槍枝來源，高大膽研判，台灣已近20年未見黑星手槍，槍枝就是大陸地區的生技業者提供，因為賴男壟斷了牛樟芝市場，李大喊報仇正顯示「此地無銀三百兩」。

高大成表示，根據賴敏男傷勢研判，子彈從左耳擦邊球的進入頭部，雖未打中要害，但所造成的震動，已有腦水腫情形，如同人的頭腦突然撞到牆壁一般，不會斃命，但會影響記憶，最新的記憶如案發當時一定無法還原，較遠的記憶如牛樟芝的培養技術一定不會忘。

至於李鴻淵行凶動機和槍枝來源，高大成大膽分析，賴敏男的牛樟芝培養技術和產品，壟斷市場，也就是擋了同行的財路，引發殺機，台灣已將近20年沒有黑星手槍的蹤跡，因此槍枝是由大陸地區的業者提供。

即使3把槍老舊，但有錢也不一定買得到，槍枝、子彈加上滅音器，費用至少有50萬元，李哪來的錢？高大成強調，如果李鴻淵真是為了報8年前的仇，為何連毫無關聯的董事長賴敏男也痛下殺機？

背後的主使者知道李鴻淵經常在鄰里間抱怨8年前的舊恨，這給了社會很好的行凶動機，讓警方朝個人恩怨方向偵辦，不會找出主使者。

還有，李在一開始被警方逮捕時就大喊「我要報仇」，這不是「此地無銀三百兩嗎？」李不是說給警察聽的，是說給背後的指使者聽，他的供詞就是這樣，不會透露是因為擋人財路。

還有，李鴻淵子彈還剩179顆，為何不是整數？盒裝子彈都是整數，為何卻是這奇怪數字？因為李拿去練槍，練槍時間又不長，所以才會出現「失誤」，讓賴敏男獨活下來。