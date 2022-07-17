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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家：現有措施對BA.4、BA.5仍有效　不必重新調整防控方案

▲上海,疫苗,方艙,隔離。（圖／CFP）

▲大陸疫情趨緩，但仍對BA.4及BA.5保持高度警戒。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.4及BA.5正在全球蔓延，中國大陸的病毒專家認為，中國現有的防控措施對BA.4和BA.5都是有效的，「它們有變異，但不足以影響到必須要重新調整中國的公共衛生措施和防控方案。」

中國疾控中心病毒學首席專家董小平接受《人民日報》採訪時表示，與以往的變異株相比，BA.4和BA.5的傳播力明顯增強，但致病性沒有明顯增加和減弱，「對於有基礎疾病的老年人，依舊是致命的，所以我們不用去過度強調它們有多厲害，也不能過度輕視。」

董小平指出，中國的研究數據和國際上的研究數據顯示，滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、mRNA疫苗等對BA.1和BA.2都具有很好的防死亡和危重症效果，也具有明顯的防住院效果，BA.4和BA.5變異株沒有本質上的變化，因此現有疫苗對於防死亡、防危重症、防住院仍然有效果，「因此，沒有完成加強免疫的人，建議儘快去接種疫苗。」

▲上海,醫院,醫護,重症,老人。（圖／CFP）

董小平強調，中國的防控措施和防控方案沒有發生根本改變，病毒變異很常見，只有變異非常厲害的時候才會影響到公共衛生措施，「中國現有的防控措施對BA.4和BA.5變異株都是有效的。它們有變異，但不足以影響到必須要重新調整我國的公共衛生措施和防控方案。」

中國大陸近期將入境隔離的時間從14+7調整至7+3，許多人擔憂可能因BA.4和BA.5引起的新一波疫情又取消。對此，董小平說，隔離時間改為7+3，既參考了國際上很多國家的情況，又通過研究分析中國的疫情數據，發現7天的隔離非常有效，因為絕大部分的人都會在7天內發生陽性，「這種調整能適用BA.1和BA.2變異株，同樣也適用BA.4和BA.5變異株。」

董小平還說，不要輕視BA.4和BA.5變異株，如果不管不顧，一旦感染的人群擴展到老年人群，擴展到有基礎病的人群，它同樣也會造成可怕的結果，「要堅持『外防輸入、內防反彈』總策略和『動態清零』總方針不動搖，將疫情影響控制在萌芽狀態。」

▲上海,疫情。（圖／CFP）

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