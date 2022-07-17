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快訊／林佳龍承諾「當選新北市長第一件事」：公布恩恩案所有資料

▲▼ 新北市提名人林佳龍出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲ 新北市提名人林佳龍出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

民進黨17日舉行全國黨代表大會，擔任民進黨新北市長參選人的林佳龍到場受訪時表示，如果他當選新北市長，第一件想做的事情，就是公布這次「恩恩事件」新北所有資料、錄音檔案。

對於這次新北選戰，林佳龍表示，大家可以看到新北的城市光榮感比較低，侯友宜的民調高，但市民光榮感在六都是偏低的，這些年來新北國際化程度也不足，像是簽署姐妹市跟友好城市，只有增加兩個。

林佳龍說，他在基層聽到很多心聲，希望新北可以在升格中升級，真正成為直轄市。他認為，這是新北市的關鍵時刻，就是要脫胎換骨、結構轉型、轉大人，在這關鍵時刻城市進步也是一場無止盡的接力賽，必須一棒接一棒，所以這次提出口號是「新北大翻新」。

林佳龍表示，他不是要小翻新而已，侯友宜舉出的例子都是基本的一般建設跟服務，新北作為台灣第一大城市，新北就是新的台北、新的首都，要有雄心壯志，帶領首都圈進入國際都會。

對於侯友宜的施政，林佳龍表示，侯友宜很認真但畢竟已經給他12年，新北進步不可以說沒有，但相對於六都競賽，別人跑得比較快，新北被遠遠甩在後面。

另外，針對新北「恩恩事件」，林佳龍認為，「誠實」是上策，面對重大事件時，大家都在看政治人物是不是願意誠實面對，面對這麼多證物，有些疏失就坦然面對，有疏失就承認檢討改進。

林佳龍說，最近看到公布的資料，確實行政上有疏失，這也是為何恩恩爸棄而不捨，去查到很多新北沒有主動提供甚至現在還沒有提供的資料，「相信我擔任新北市長，我第一件想做的就是公布這次恩恩事件，新北所有資料包括錄音檔案」。

▼新北市提名人林佳龍出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 新北市提名人林佳龍出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

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