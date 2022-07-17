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明年iPhone 15最新爆料出爐　分析師：高階機款將獨家搭載「潛望式鏡頭」

▲▼蘋果公司。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone 15最新爆料出爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

今年蘋果預計在秋季發表會推出最新的iPhone 14 系列。雖然這條產品線還沒有推出，但關於下一代iPhone 15 系列的洩露訊息已經開始出現，分析師就指出，iPhone 15在鏡頭上有大升級，預計最高階iPhone 15 Pro Max會搭載潛望式鏡頭。

潛望式長焦鏡頭依賴於一個棱鏡，將光線以 90 度角反射到內置鏡頭上，這使得鏡頭的長度比普通長焦鏡頭長得多，從而產生更好的光學變焦效果。

天風國際分析師郭明錤發文指出，iPhone的長焦鏡頭將從2023年開始使用潛望鏡設計。而採用潛望鏡的型號有iPhone 15 Pro Max、iPhone 16 Pro Max和iPhone 16 Pro。LG Innotek (V&CCM)、高偉電子(CCM)等廠商將成為主要供應商。

與此同時，郭明錤還稱，蘋果相機供應鏈將因iPhone 15採用高單價潛望鏡設計而將進入連續兩年的高速成長周期。

一個普通相機模塊的價格在1.5美元到2美元之間，而一個潛望式鏡頭模塊的價格可能高達15美元。由於iPhone Pro Max是蘋果產品線中最昂貴的一款，所以iPhone Pro Max會獨享這項技術，直到零件變得更便宜。

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