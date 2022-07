烏克蘭4歲童遭俄軍炸死！生前「最後2小時」可愛影片曝　網全淚崩

▲烏克蘭女童麗莎遭俄軍轟炸身亡。(圖/翻攝自IG、推特)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯14日用飛彈攻擊烏克蘭中西部城市文尼察,造成至少23人死亡,包含至少3名幼童。其中一名死亡女童的母親在攻擊發生前不到2小時,才在社群網站po上和女兒開心散步的影片,目前母親傷勢嚴重仍在搶救,而烏克蘭第一夫人也哀痛發文表示,「我認識這女孩。」

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ

綜合外媒報導,俄軍14日從黑海的潛艦發射「口徑」(Kalibr)巡弋飛彈襲擊文尼察(Vinnytsia),造成一棟辦公大樓、一間醫療中心、當地文化中心和多棟民宅損毀,共計有23人死亡、數十人受傷,而其中一名死亡的4歲唐氏症女童麗莎(Liza),她的母親在事發前不到2小時,才在社群網站po上和女兒開心散步的影片。

▲麗莎的母親米崔耶瓦身受重傷仍在搶救。(圖/翻攝自IG、推特)



從曝光的影片可以看到,麗莎開心地推著嬰兒推車往前走,笑得非常開心,現在這段影片也在網路上瘋傳。她的母親米崔耶瓦(Iryna Dmitrieva)則身受重傷,目前還在醫院進行搶救,

文尼察急診醫院(Vinnytsia Emergency Hospital)主治醫師佛明(Oleksandr Fomin)說,「她身上有燒傷,胸部、腹部都有傷勢,肝臟、脾臟也受了傷,我們已將器官縫合,但她的骨頭都碎了,就像被攪肉機攪過一樣。」醫護人員擔心她得知女兒死訊後會喪失求生意志,所以決定先隱瞞她。

烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska)15日在推特發文表示,她認識這位女童,並分享了過去曾一起拍攝的聖誕節影片,「請看看還活著的她。」

Today, we all were horrified by a photo of an overturned baby carriage from Vinnytsia. And then, reading the news, I realized that I know this girl. Knew... I will not write all the words I want to, to those who killed her. I will write to you about Lisa. 1/2 pic.twitter.com/hJsnl6hUyk