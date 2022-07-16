　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美援海馬斯發威！烏克蘭摧毀30俄軍設施　控俄7成飛彈轟非軍事目標

▲▼ 烏克蘭頓內茨克地區遭到俄軍炮擊。（圖／路透）

▲ 烏克蘭頓內茨克地區持續遭到俄軍砲擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭邁入第143天，烏克蘭15日宣稱，以火箭摧毀俄軍逾30個軍事後勤設施，大大降低俄軍進攻潛力，且美國提供的「海馬斯」高機動多管火箭系統（HIMARS）發揮重要作用。烏方同時指控，俄軍飛彈有70%皆針對非軍事目標，且近日加強對烏克蘭城市的遠程轟炸，3天內已造成34人死亡，數十人受傷，首都基輔各地16日響起空襲警報。

綜合CNN、《路透社》報導，烏克蘭國防部發言人莫圖茲亞尼克（Oleksandr Motuzyanyk）15日表示，「過去幾周內有超過30個敵方軍事後勤設施被摧毀，俄軍進攻潛力因此大大降低」，使用的武器包括「海馬斯」火箭系統。若此說法屬實，代表西方武器正在戰場上發揮影響力，可能對這場近5個月的戰爭局勢帶來轉變。

莫圖茲亞尼克也指出，俄軍飛彈僅有30%針對軍事目標，「俄國人用其餘70%蓄意攻擊和平的城市，俄國應該被視為恐怖主義國家。阻止這種導彈恐怖攻擊的唯一方法是摧毀俄國在烏克蘭上空發射的導彈」，宣稱烏克蘭防空系統在中西部城市文尼察（Vinnytsia）14日遇襲時發揮良好作用，「5枚導彈中有2枚被擊落。若有更強大的現代化防空武器，我們可以摧毀更多。我們需要現代化防空系統。」

俄軍近幾周皆使用遠程導彈轟炸遠離前線的烏克蘭城市，且針對建築密集的地區，過去3天內至少造成34人死亡，數十人受傷。地方官員列茲尼琴科（Valentyn Reznychenko）說明，俄軍火箭15日擊中聶伯城（Dnipro）中心，造成3死15傷；頓內茨克州州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）則表示，東部一連串砲擊導致8死13傷；基輔空襲則造成至少23人喪命，數十人受傷。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
拜登才剛走！以色列遭飛彈攻擊　高空攔截畫面曝光
獨／李鴻淵躲這裡洗血跡　養生館「色情按摩被查」5度改名
4死血案招魂！15次才3聖筊　家屬問李鴻淵「害怕死刑嗎？」
年輕姊弟被煙火炸死！　法國國慶驚悚畫面曝光
金馬影后現身《營業中》！　爆楊銘威私下：就是大少爺
李鴻淵出門殺人！住家附近突有狀況　鄰居曝「李妻當天反應」
快訊／台南廟會大亂鬥！　兩派人馬互毆爆槍響

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登才剛走！以色列遭2飛彈攻擊　「鐵穹系統」高空攔截畫面曝光

秘魯政府警告「規模8.5大地震」可能發生　民眾宜預作準備

煙火失控「射進觀眾區」2姊弟被當場炸死　法國國慶驚悚畫面曝光

美援海馬斯發威！烏克蘭摧毀30俄軍設施　控俄7成飛彈轟非軍事目標

「與統一教有交集」日議員112人名單曝！　驚見34名安倍重要幕僚

8歲男童在家遭槍擊當場死亡！　警方公佈兇手「竟是5歲弟弟」

10歲女童遭性侵墮胎　媽竟幫惡狼說話「對他的指控都是謊言」

英保守黨魁之爭最後5強　首場電視辯論談誠信稅制

山上徹也母「4親人接連過世」沉迷統一教！　全家靠伯父接濟36年

梵谷《農婦》背後竟藏自畫像！137年前作品X光照下曝光　專家樂歪

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

出門散步媽夾中鵝娃娃　牠整路炫耀回家抱著睡

拜登才剛走！以色列遭2飛彈攻擊　「鐵穹系統」高空攔截畫面曝光

秘魯政府警告「規模8.5大地震」可能發生　民眾宜預作準備

煙火失控「射進觀眾區」2姊弟被當場炸死　法國國慶驚悚畫面曝光

美援海馬斯發威！烏克蘭摧毀30俄軍設施　控俄7成飛彈轟非軍事目標

「與統一教有交集」日議員112人名單曝！　驚見34名安倍重要幕僚

8歲男童在家遭槍擊當場死亡！　警方公佈兇手「竟是5歲弟弟」

10歲女童遭性侵墮胎　媽竟幫惡狼說話「對他的指控都是謊言」

英保守黨魁之爭最後5強　首場電視辯論談誠信稅制

山上徹也母「4親人接連過世」沉迷統一教！　全家靠伯父接濟36年

梵谷《農婦》背後竟藏自畫像！137年前作品X光照下曝光　專家樂歪

號召白牌機車衝國道爭路權！高公局疾呼「珍惜生命」　違規罰6千

綠嗆馬英九「只剩重啟核四可講」　馬辦：一直「馬維拉」不會精神錯亂？

獨／新冠確診康復會早洩！解尿困難更痛苦　醫師：抽插3周才改善

曾沛慈罕見曝大尺度！　公開「細肩帶＋胸前挖空」驚人性感照

拜登才剛走！以色列遭2飛彈攻擊　「鐵穹系統」高空攔截畫面曝光

獨／李鴻淵躲這裡洗血跡　養生館5度改名...曾被查獲色情按摩

將來銀行客戶數衝破10萬！　攜3產業領頭羊推生態圈

李鴻淵冷血槍殺4人！李家門口突現警車　家人全身包緊緊快閃離開

高嘉瑜嗆「只會送花給婆媽」　他力挺反嗆：民進黨真的很怕蔣萬安

她月入60K買房只願付2台冷氣錢　準新郎求問：該共同持有嗎？

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

山上徹也母迷統一教　全家靠他接濟36年！

韓媒發「台灣配國旗」氣炸陸網：放肆到微博？

拜登政府5度軍售　提供台灣32.2億軍備技術支援

三寶逆向害騎士摔車　9歲兒遭公車輾斃

Fed激進升息警報解除　美股勁揚658點

恐怖男悶死老婆　6子女面前丟大鍋煮熟

墨西哥海軍：黑鷹直升機墜毀釀14死

3歲弟「77度高溫」狂曬6小時　車上活活烤死

山上徹也母信教「花1億」他痛揭30年捐款史

高溫恐創紀錄　英氣象局宣布全國緊急狀態

拜登對沙國王儲「1動作」　華郵批：可恥

美總統第一人　拜登以國直飛沙國

校園裸女「喝醉躺路邊」噴血！疑遭性侵慘死

煙火失控射進觀眾區　2姊弟當場炸死

更多熱門

相關新聞

海馬士火箭攻擊精準不易攔截　改變俄烏戰力平衡

海馬士火箭攻擊精準不易攔截　改變俄烏戰力平衡

專家指出，美製精準火箭自6月在烏克蘭戰事派上用場後，就為烏軍提供了一大助力，使戰力平衡偏向不利於俄軍，且可能迫使俄方暫停攻勢。

報告揭俄軍「酷刑室」虐殺平民！

報告揭俄軍「酷刑室」虐殺平民！

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

烏俄土達成共識　建立聯合協調中心允糧食出口

烏俄土達成共識　建立聯合協調中心允糧食出口

俄「飛地」解封　立陶宛將允俄貨運進加里寧格勒

俄「飛地」解封　立陶宛將允俄貨運進加里寧格勒

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄

讀者迴響

熱門新聞

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

阿喜玩遊戲太拼「車頭燈掉出」疑走光！畫面全播出

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

賈永婕4點駁斥不孝論！舅侵占失智母財產

台灣玉女《乘風破浪》遭淘汰　暴瘦剩40kg曝心聲

更多

最夯影音

更多
叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣
自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面