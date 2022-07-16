美援海馬斯發威！烏克蘭摧毀30俄軍設施　控俄7成飛彈轟非軍事目標

▲ 烏克蘭頓內茨克地區持續遭到俄軍砲擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭邁入第143天，烏克蘭15日宣稱，以火箭摧毀俄軍逾30個軍事後勤設施，大大降低俄軍進攻潛力，且美國提供的「海馬斯」高機動多管火箭系統（HIMARS）發揮重要作用。烏方同時指控，俄軍飛彈有70%皆針對非軍事目標，且近日加強對烏克蘭城市的遠程轟炸，3天內已造成34人死亡，數十人受傷，首都基輔各地16日響起空襲警報。

綜合CNN、《路透社》報導，烏克蘭國防部發言人莫圖茲亞尼克（Oleksandr Motuzyanyk）15日表示，「過去幾周內有超過30個敵方軍事後勤設施被摧毀，俄軍進攻潛力因此大大降低」，使用的武器包括「海馬斯」火箭系統。若此說法屬實，代表西方武器正在戰場上發揮影響力，可能對這場近5個月的戰爭局勢帶來轉變。

莫圖茲亞尼克也指出，俄軍飛彈僅有30%針對軍事目標，「俄國人用其餘70%蓄意攻擊和平的城市，俄國應該被視為恐怖主義國家。阻止這種導彈恐怖攻擊的唯一方法是摧毀俄國在烏克蘭上空發射的導彈」，宣稱烏克蘭防空系統在中西部城市文尼察（Vinnytsia）14日遇襲時發揮良好作用，「5枚導彈中有2枚被擊落。若有更強大的現代化防空武器，我們可以摧毀更多。我們需要現代化防空系統。」

俄軍近幾周皆使用遠程導彈轟炸遠離前線的烏克蘭城市，且針對建築密集的地區，過去3天內至少造成34人死亡，數十人受傷。地方官員列茲尼琴科（Valentyn Reznychenko）說明，俄軍火箭15日擊中聶伯城（Dnipro）中心，造成3死15傷；頓內茨克州州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）則表示，東部一連串砲擊導致8死13傷；基輔空襲則造成至少23人喪命，數十人受傷。

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