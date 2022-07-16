　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

魔改機背外觀裝保形油箱　殲-10D鎖定巴基斯坦下單

▲▼改裝後的殲-10D曝光，原先的曲線狀機背如今新增一個平直的突出部，讓許多軍迷大喊好不協調。（圖／翻攝自大陸網站）

▲改裝後的殲-10D曝光，機背外觀讓許多軍迷大喊好不協調。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

一架疑似新殲-10原型機近日曝光引發討論，照片中該戰機外機背上多了一大塊，原先的曲線狀機背如今新增一個平直的突出部。這架被稱為殲-10D的原型機最大改變就是利用機背空間安裝保形油箱，藉以升級載油量與航程，預計完成一連串的魔改工作將鎖定巴基斯坦作為主要出售對象。

此次曝光的殲-10D原型機是利用殲-10B/C的原型機所改裝，外觀讓許多軍迷大喊不協調的機背變化將安裝保形油箱，藉以提升殲-10一直以來較為緊張的燃油攜帶能力。考慮巴基斯坦急需一款殲擊機承擔多種不同的任務，推動了大陸進一步發展殲-10改進工程。

▼殲-10C戰機。（圖／翻攝自大陸網站）

解放軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自大陸網站）

《今日頭條》專欄作家「白楊觀察室」指出，殲-10不論是哪一款型號，目前都只有翼尖2個格鬥彈掛點，機翼中部2個用來掛彈的重掛點，以及機翼內側2個和機腹1個用來掛副油箱的掛點，再算上側面的4個可以攜帶吊艙或者250公斤炸彈的輕掛點，這與F-16、飆風等西方主流中型機都是無法比的，甚至還沒有比梟龍block3更好，導致巴基斯坦對殲-10一直保持觀望態度。

分析表示，如今亮相的殲-10D有了機背保形油箱後，至少能夠將機翼內段的一對重型掛點解放出來，對於巴基斯坦空軍不管是利用來掛上2枚CM-400系列執行打擊任務，還是多掛一些空空彈執行空中巡邏，都能大幅度擴寬殲-10D在該國的用途，讓殲-10D也像F-16一樣，變成真正好用的多用途戰鬥機。預計該機完成保形油箱的測試後，還會對掛載能力方面進行一些針對性的改進。

至於這款最新曝光的改進型號未來會不會進入解放軍空軍中服役，分析認為，不能說完全沒有，只能說全面鋪開的機率不大。由於大陸現有多的重型殲擊機與殲擊轟炸機來執行縱深任務，對殲-10的主要任務需求還是停留在前線防空，對於「這種會增加死重惡化飛行性能的改進顯然沒有太大的興趣」。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
李鴻淵爆頭殺4人　法院裁定羈押禁見
跟長官合照竟「偷比中指」！新北警解釋後…分局長更傻眼了
被垃圾簡訊催加LINE！　這群人「認真反問2句話」一看傻眼
高大成喊：4死殺手應馬上執行死刑　「智商低到令人咋舌」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

魔改機背外觀裝保形油箱　殲-10D鎖定巴基斯坦下單

海馬士火箭精準難攔截　「改變俄烏戰力平衡」恐迫俄軍暫停攻勢

會說「您好」、「回去」　印度邊境部隊苦練普通話避衝突

強化海軍作戰及戰力續存　左營基地軍港建設開工

動員逾1800人　新北民安8號演習深植災防意識

俄軍「潛射飛彈」攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

Selina克服心魔首度獻唱《四季》　新娘粉絲「最好聽的聲音」逼哭她

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

魔改機背外觀裝保形油箱　殲-10D鎖定巴基斯坦下單

海馬士火箭精準難攔截　「改變俄烏戰力平衡」恐迫俄軍暫停攻勢

會說「您好」、「回去」　印度邊境部隊苦練普通話避衝突

強化海軍作戰及戰力續存　左營基地軍港建設開工

動員逾1800人　新北民安8號演習深植災防意識

俄軍「潛射飛彈」攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

勇士難久留威金斯、普爾？老闆老實說　難處與柯瑞等3人有關

少女險被性侵！爸上前痛毆渣男　他竟組「球棒隊」砸屋洩憤

薛瑞元接衛福部長！下屬讚會傾聽有執行力「熱愛運動很瞎趴」

魔改機背外觀裝保形油箱　殲-10D鎖定巴基斯坦下單

館長曝開會紀錄「打臉焦糖」　健身業大罵三劑令：所有人都在靠北

高溫恐創紀錄　英國氣象局宣布「全國緊急狀態」

李俊俋參選嘉義市長　黃重諺接總統府副秘書長

海馬士火箭精準難攔截　「改變俄烏戰力平衡」恐迫俄軍暫停攻勢

每天1杯手搖飲微糖就超量　毒理專家曝「小孩喝飲料」真相

賢慧妹被媽寶氣到分手！一頓海鮮大餐讓她看清：男友JJ比剝殼蝦小

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

軍武熱門新聞

海馬士火箭攻擊精準不易攔截　改變俄烏戰力平衡

印度邊境部隊學中文會說「回去」

左營基地軍港強化海軍作戰

澳護衛艦東海遇解放軍　被警告進入中國領海

國軍C-119服役39年創世界之最

俄軍巡弋飛彈「精準打擊」烏克蘭民宅12人死

中俄伊將參加拉美軍演　美議員：對美重大威脅

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

烏整備百萬大軍準備反攻　烏東公寓火箭攻擊增至26死

俄軍稱摧毀海馬斯火箭　烏軍：正對敵人打擊

雙尾蠍無人機青藏高原供應急通信

泰晤士報：烏克蘭整備百萬大軍　盼收復南部失土

前國安局長談兩岸　生存才是硬道理

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

更多熱門

相關新聞

印度邊境部隊學中文會說「回去」

印度邊境部隊學中文會說「回去」

近年中印邊界衝突不斷，為了避免第一線士兵因語言不通產生誤會，印度政府推行邊界部隊於2030年前完成漢語培訓。目前部署在印藏邊界部隊已擁有超過160名的普通話培訓教師，按照教學計劃，軍官和士兵需掌握100句的中文對話，據當地媒體透露，現在官兵已會表達「您好」以及「回去」。

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

雙尾蠍無人機青藏高原供應急通信

雙尾蠍無人機青藏高原供應急通信

俄軍巡弋飛彈「精準打擊」烏克蘭民宅12人死

俄軍巡弋飛彈「精準打擊」烏克蘭民宅12人死

澳護衛艦東海遇解放軍　被警告進入中國領海

澳護衛艦東海遇解放軍　被警告進入中國領海

關鍵字：

殲-10D殲-10保形油箱解放軍巴基斯坦大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

AV女優性病「驗出陽性」崩潰：男優太毒

李鴻淵殺4人後悔了　移送地檢署

曹蘭痛揭20年「手機沒響過」背後原因

術後就激戰！2週後她下體「掉出粉色一坨」　醫嘆：是腸子

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面