魔改機背外觀裝保形油箱　殲-10D鎖定巴基斯坦下單

▲改裝後的殲-10D曝光，機背外觀讓許多軍迷大喊好不協調。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

一架疑似新殲-10原型機近日曝光引發討論，照片中該戰機外機背上多了一大塊，原先的曲線狀機背如今新增一個平直的突出部。這架被稱為殲-10D的原型機最大改變就是利用機背空間安裝保形油箱，藉以升級載油量與航程，預計完成一連串的魔改工作將鎖定巴基斯坦作為主要出售對象。

此次曝光的殲-10D原型機是利用殲-10B/C的原型機所改裝，外觀讓許多軍迷大喊不協調的機背變化將安裝保形油箱，藉以提升殲-10一直以來較為緊張的燃油攜帶能力。考慮巴基斯坦急需一款殲擊機承擔多種不同的任務，推動了大陸進一步發展殲-10改進工程。

▼殲-10C戰機。（圖／翻攝自大陸網站）

《今日頭條》專欄作家「白楊觀察室」指出，殲-10不論是哪一款型號，目前都只有翼尖2個格鬥彈掛點，機翼中部2個用來掛彈的重掛點，以及機翼內側2個和機腹1個用來掛副油箱的掛點，再算上側面的4個可以攜帶吊艙或者250公斤炸彈的輕掛點，這與F-16、飆風等西方主流中型機都是無法比的，甚至還沒有比梟龍block3更好，導致巴基斯坦對殲-10一直保持觀望態度。

分析表示，如今亮相的殲-10D有了機背保形油箱後，至少能夠將機翼內段的一對重型掛點解放出來，對於巴基斯坦空軍不管是利用來掛上2枚CM-400系列執行打擊任務，還是多掛一些空空彈執行空中巡邏，都能大幅度擴寬殲-10D在該國的用途，讓殲-10D也像F-16一樣，變成真正好用的多用途戰鬥機。預計該機完成保形油箱的測試後，還會對掛載能力方面進行一些針對性的改進。

至於這款最新曝光的改進型號未來會不會進入解放軍空軍中服役，分析認為，不能說完全沒有，只能說全面鋪開的機率不大。由於大陸現有多的重型殲擊機與殲擊轟炸機來執行縱深任務，對殲-10的主要任務需求還是停留在前線防空，對於「這種會增加死重惡化飛行性能的改進顯然沒有太大的興趣」。