衛星畫面曝！白宮揭俄羅斯代表團二度赴伊朗　挑選可攜武器無人機

▲ 白宮國安顧問蘇利文。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)16日公布衛星畫面指出,政府認為俄羅斯近期曾派代表團,至少二度到訪伊朗中部一座機場,親自檢視及挑選可攜帶武器的無人機。

蘇利文16日聲明表示,美方評估認為,伊朗近期向俄國政府代表團展示可攜帶武器的無人機,並公布衛星畫面指出,俄方人員6月8日在伊朗中部機場檢視無人機,代表俄國對於取得可攜帶武器的伊朗無人機一直很有興趣。

據美方所知,當天是俄國代表團第一次為檢視無人機到訪這座機場,接著在7月5日二度訪問,同樣檢視類似設備。

A Russian delegation has visited an airfield in central Iran at least twice in the last month to examine weapons-capable drones, according to national security adviser Jake Sullivan and satellite imagery obtained exclusively by CNN. Via @NatashaBertrand https://t.co/4GsleoOwJ7