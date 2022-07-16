衛星畫面曝！白宮揭俄羅斯代表團二度赴伊朗　挑選可攜武器無人機

▲ 白宮國安顧問蘇利文。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日公布衛星畫面指出，政府認為俄羅斯近期曾派代表團，至少二度到訪伊朗中部一座機場，親自檢視及挑選可攜帶武器的無人機。

蘇利文16日聲明表示，美方評估認為，伊朗近期向俄國政府代表團展示可攜帶武器的無人機，並公布衛星畫面指出，俄方人員6月8日在伊朗中部機場檢視無人機，代表俄國對於取得可攜帶武器的伊朗無人機一直很有興趣。

據美方所知，當天是俄國代表團第一次為檢視無人機到訪這座機場，接著在7月5日二度訪問，同樣檢視類似設備。

A Russian delegation has visited an airfield in central Iran at least twice in the last month to examine weapons-capable drones, according to national security adviser Jake Sullivan and satellite imagery obtained exclusively by CNN. Via @NatashaBertrand https://t.co/4GsleoOwJ7 — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) July 16, 2022

白宮官員本周稍早曾披露，有消息顯示伊朗準備向俄國提供多達數百架無人機，其中部分可攜帶武器，且伊朗當局將訓練俄軍操作這些無人機。伊朗外交部長阿米爾-阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）15日駁斥美方指控，否認伊朗無人機被送往俄國，用於烏克蘭戰爭。

美國政府一名高級官員表示，「俄國實際上是將賭注押在伊朗身上，而我們則是押在一個更融合、穩定、和平與繁榮的中東地區上。」波斯灣阿拉伯國家與俄國有能源及商業往來，至今拒絕表態支持烏俄任何一方，而美國總統拜登正利用伊朗與俄國日益密切的關係向阿拉伯國家施壓，要求他們對烏克蘭危機採取更強硬的立場。

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