連戰陪洗頭突癱坐　方瑀曝經過：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

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連戰陪洗頭突癱坐　方瑀曝：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

▲▼許水德靈堂，連戰弔唁。（圖／記者湯興漢攝）

▲前副總統連戰。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

前副總統連戰上6月10日陪夫人方瑀上髮廊洗頭時突然小中風，隨即被送醫急救。連戰夫人方瑀昨（16）日以「奇蹟」為題寫下驚險的事發經過。方瑀表示，連戰因故常自行停服抗凝血劑，造成上月小中風，事發當下若不是遇到台大教授陳嫦芬，她與連戰恐怕早已天人永隔。

方瑀表示，連戰近年健康亮紅燈，原本為降低心房纖維顫動發生中風而使用抗凝血劑，卻因腎結石、攝護腺肥大及攝護腺癌須定期放射治療而屢見血尿，頻繁進出醫院。連戰常自行停服抗凝血劑，造成上月小中風。她表示，當天下午連戰陪她到住家附近髮廊洗髮時，突然「哎呀」一聲癱在椅子，雙手冰涼，臉頰及身上冷汗直冒，濕透內衣、襯衫、外套等三層衣服；駕駛立刻回家拿血壓計，一量179。當時她決定立刻回家幫連戰換下濕衣服，再電詢醫師如何處理。

「現在回想，若我當時這樣做，可能戰哥和我就要天人永隔了。」方瑀說，她就在準備回家之際，另位洗髮的女士突然向她說「我是陳嫦芬，連先生的情況很危險，要馬上送醫院。」方瑀說，當時她傻了，結結巴巴地問「送醫院？」陳表明自己是台大教授並主動連絡台大醫院。他們才直奔台大醫院急診處，連戰血壓已高達238，她心驚膽跳、雙手發抖、四肢無力。

方瑀表示，連戰立刻被送進加護病房，密集檢查治療15天，終出院休養。事後，她感謝陳嫦芬救命之恩，才得知陳原預約牙科治療後再赴髮廊，但在牙科候診時同意一位牙疼的90幾歲老伯伯先治療，延後到髮廊，才巧遇她們夫婦，雖不相識仍立即協助就醫。

「感謝上帝，讓我們結這個美善的緣分。」方瑀表示，陳還說自己是台南人，曾拿6次連雅堂先生獎學金，連雅堂先生獎學金已約50年，專門獎助台南籍學行優良的清寒大學及研究所學生；感謝主環環相扣的安排，若無老伯伯臨時看牙醫、陳嫦芬延後到髮廊，連戰會如何呢？她突然領悟神蹟不只一次，包括2010年11月26日連勝文遭槍擊，奇蹟般生還；連戰遇到「有如天使般的救命恩人」陳嫦芬義不容辭行動、台大醫生全力救治。

台大教授陳嫦芬事後也在臉書表示，自那天起自方瑀與她開始有聯繫，彼此感謝當時的互動，她沒對外人提起。連先生順利轉至一般病房，消息才逐漸走漏。先是中時記者拍到夫人進出醫院，連家小姐才提到事情經過；她接到記者電話時即婉拒採訪，風雲際會之事常有因緣，無特別評論之處。

陳嫦芬說，連先生是台灣有尊貴身份且卓越有成的人，一生服務公職，除了眾所週知建立健保制度外，為兩岸和平談判奔走的巨大實質貢獻，裨益後人福德有餘。事發時連夫人當下透露的糾結中，竟然包括連先生與家人可能受到媒體不和善的報導，她心裡感到非常悲哀，「我們是如何讓政治操弄對台灣從政者與百姓人們心理造成這般的陰影？」

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