連戰小中風送醫！救命恩人竟是「外資天后」陳嫦芬　當天內幕曝光

▲前副總統連戰10日小中風住院，經治療目前狀況穩定。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前副總統連戰10日小中風，住進台大醫院加護病房救治，目前已經有所好轉，關鍵其實是一位熱心陌生人伸出援手，協助連戰在黃金搶救時間迅速就醫。如今這位好心人的身分曝光，正是昔日外資圈四大天后之一、曾任行政院政務顧問的陳嫦芬。

根據《中時新聞網》報導，連戰10日陪妻子連方瑀到平價髮廊洗頭，不料期間出現頭痛、癱軟及大量盜汗等症狀。當時隨扈打算先把連戰帶回家，再另行就醫。恰巧也在髮廊洗頭的陳嫦芬見狀，不顧頭上還是泡沫，就衝上前提醒應是中風，建議馬上送台大醫院，還熱心打電話請院方先準備。

當下連方瑀及隨扈接受好意，陳嫦芬也陪同就醫，這吐露她年輕時從南部北上念大學，多次受「連雅堂先生教育基金會」獎學金幫助，不料這次竟巧遇連戰夫婦，算是意外報恩。連家雖不認識陳嫦芬，但非常感激她的協助，得知過往基金會助學金曾幫上陳，深感緣分奇妙。

陳嫦芬自台大畢業後，曾任職於匯豐金融集團、雷曼兄弟集團、瑞銀集團等外資機構及永豐金獨董等，被譽為外資圈四大天后之一，目前在台灣大學財金系暨研究所兼任教授。兒子許承傑近來才以電影《孤味》獲金馬獎最佳新導演。

▼郭台銘（右）日前包場觀看電影《孤味》，曾與陳嫦芬（左）合影。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）