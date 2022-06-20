　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連戰小中風送醫！救命恩人竟是「外資天后」陳嫦芬　當天內幕曝光

▲▼李登輝追思會-連戰。（圖／記者周宸亘攝）

▲前副總統連戰10日小中風住院，經治療目前狀況穩定。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前副總統連戰10日小中風，住進台大醫院加護病房救治，目前已經有所好轉，關鍵其實是一位熱心陌生人伸出援手，協助連戰在黃金搶救時間迅速就醫。如今這位好心人的身分曝光，正是昔日外資圈四大天后之一、曾任行政院政務顧問的陳嫦芬。

根據《中時新聞網》報導，連戰10日陪妻子連方瑀到平價髮廊洗頭，不料期間出現頭痛、癱軟及大量盜汗等症狀。當時隨扈打算先把連戰帶回家，再另行就醫。恰巧也在髮廊洗頭的陳嫦芬見狀，不顧頭上還是泡沫，就衝上前提醒應是中風，建議馬上送台大醫院，還熱心打電話請院方先準備。

當下連方瑀及隨扈接受好意，陳嫦芬也陪同就醫，這吐露她年輕時從南部北上念大學，多次受「連雅堂先生教育基金會」獎學金幫助，不料這次竟巧遇連戰夫婦，算是意外報恩。連家雖不認識陳嫦芬，但非常感激她的協助，得知過往基金會助學金曾幫上陳，深感緣分奇妙。

陳嫦芬自台大畢業後，曾任職於匯豐金融集團、雷曼兄弟集團、瑞銀集團等外資機構及永豐金獨董等，被譽為外資圈四大天后之一，目前在台灣大學財金系暨研究所兼任教授。兒子許承傑近來才以電影《孤味》獲金馬獎最佳新導演。

▼郭台銘（右）日前包場觀看電影《孤味》，曾與陳嫦芬（左）合影。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

▲▼郭台銘（右）包場觀看電影〈孤味〉，並與導演許承傑的母親陳嫦芬（左一）合影。 。（圖／翻攝Facebook／郭台銘）

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
林昀儒直落四橫掃中國向鵬　奪WTT挑戰賽男單冠軍！
冷氣開26度常熱醒？內行人揭「關鍵非溫度」　點出3招涼爽又省
力挺台石斑魚！日養殖業龍頭霸氣喊「我會接收」：一直想報答賑災
金鐘視后宣布分手小7歲男友！　五年情斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連戰小中風送醫！救命恩人竟是「外資天后」陳嫦芬　當天內幕曝光

柯文哲主張建「金廈大橋」！藍營女戰神6字回應　PTT吵翻了

沈慧虹參選新竹市長解決黨籍質疑　柯建銘任入黨申請推薦人

主張建金夏大橋挨批「吳三桂」　柯文哲：也可以看成反攻大陸路線

力挺台石斑魚！日養殖業龍頭霸氣喊「我會接收」：一直想報答賑災

石斑何處去？日本最大養殖業者欲引進　「一直希望報答台灣捐款賑災」

恩恩案事件始末：關鍵音檔曝光！恩恩爸、新北立場一次看

林俊憲批柯文哲修橋為解放軍開路　「敢不敢列在總統選舉公報上」

徵召林智堅戰桃園「他」有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥被讚爆

台北市長選戰　林佳龍：有信心民進黨會贏

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

買房貸款年限短、利率高　10年師傅：做工難成家

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

謝忻回民視不怕遇阿翔！ 　小甜甜一旁笑虧「畢竟深愛過」

連戰小中風送醫！救命恩人竟是「外資天后」陳嫦芬　當天內幕曝光

柯文哲主張建「金廈大橋」！藍營女戰神6字回應　PTT吵翻了

沈慧虹參選新竹市長解決黨籍質疑　柯建銘任入黨申請推薦人

主張建金夏大橋挨批「吳三桂」　柯文哲：也可以看成反攻大陸路線

力挺台石斑魚！日養殖業龍頭霸氣喊「我會接收」：一直想報答賑災

石斑何處去？日本最大養殖業者欲引進　「一直希望報答台灣捐款賑災」

恩恩案事件始末：關鍵音檔曝光！恩恩爸、新北立場一次看

林俊憲批柯文哲修橋為解放軍開路　「敢不敢列在總統選舉公報上」

徵召林智堅戰桃園「他」有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥被讚爆

台北市長選戰　林佳龍：有信心民進黨會贏

快訊／彰化基督教醫院凌晨火警　「冷氣戶外機起火」濃煙竄天

《激鬥峽谷》世界賽入圍階段關鍵戰　閃電狼擊敗GLD晉級下一輪

故宮國寶押運人索予明逝世　享嵩壽102歲

碧砂漁港爆坑殺！餐廳調包海鮮「還給攤商」　他抓包遭嗆：有證據嗎

泰國美女教師遭吃醋男「勒斃棄屍池塘」　車子還被開去典當

醉男自殘逼女友「斷開前任」　24歲清大畢業女奪刀自捅3刀亡

獨／男中橫公路「逆向超車」撞軍車　左輪當場毀損幾乎脫落

K湯回歸5個月就奪冠！柯瑞讚「傳奇」　捨不得下台原因有洋蔥

「沙灘裡有火」4歲童奔跑踩下去　腳痛到像融化

姊妹相親愛上同一人！她崩潰「把姊姊推進河裡」：這是我初戀

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

政治熱門新聞

柯文哲主張建金廈大橋　藍營女戰神6字回應

主導進口石斑魚！日養殖業龍頭：一直想報答賑災

連戰小中風　救命恩人竟是「外資天后」

沈慧虹參選新竹市長解決黨籍質疑　柯建銘任入黨申請推薦人

主張金夏大橋挨批「吳三桂」　柯回應

徵召林智堅鄭寶清有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥

2024選總統？　郭台銘親自回應了

綠委批柯為解放軍開路：敢不敢列選舉公報

石斑何處去？日本最大養殖業者欲引進　「一直希望報答台灣捐款賑災」

恩恩案事件始末：關鍵音檔曝光！恩恩爸、新北立場一次看

盼成兩岸紛爭緩衝　柯文哲主張建金廈大橋

央行升息半碼　學貸、紓困貸款全額補貼

台北市長選戰　林佳龍：有信心民進黨會贏

恩爸聽到代宣布死訊很震撼　侯友宜回應了

更多熱門

相關新聞

連戰微恙住院　國台辦表達慰問

連戰微恙住院　國台辦表達慰問

85歲的前副總統連戰近日因病住院治療，對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（18）日表示，已向連先生致意並表達慰問。

快訊／連戰驚傳「血壓高」住院中

快訊／連戰驚傳「血壓高」住院中

15%民眾有「白袍高血壓！」醫示警：死亡率多3成　

15%民眾有「白袍高血壓！」醫示警：死亡率多3成　

研究：男性晨間勃起　較不易死於心臟病

研究：男性晨間勃起　較不易死於心臟病

悶殺照顧30年臥床妻　兒自責淚求法官輕判

悶殺照顧30年臥床妻　兒自責淚求法官輕判

關鍵字：

連戰中風外資天后陳嫦芬

讀者迴響

熱門新聞

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

王心凌揭20年「不露右臉」真相！

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

唐玲胃癌末期今曝好消息！醫師也欣喜

那些年「以為是外國人」5台灣明星

快訊／林昀儒擊敗中國向鵬　奪WTT挑戰賽冠軍

GG越硬＝性能力強？5級硬度一次看

信義區翻版九龍寨城！單層擠進85戶　洗衣機竟放公共走道

周杰倫新專輯「超狂創作過程」曝光！　網一看錄音地點全傻眼：太神啦

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

他見4男打1女出手救人　卻被毆到昏迷

比基尼妹子海灘裸胸　男人「超真實反應」曝

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面