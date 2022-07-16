　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

海馬士火箭精準難攔截　「改變俄烏戰力平衡」恐迫俄軍暫停攻勢

▲海馬斯,海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

▲海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

文／中央社

專家指出，美製精準火箭自6月在烏克蘭戰事派上用場後，就為烏軍提供了一大助力，使戰力平衡偏向不利於俄軍，且可能迫使俄方暫停攻勢。

法新社報導，自6月中以來，烏克蘭已使用高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）摧毀了俄軍20多座大型彈藥庫和指揮所。這些目標遠離前線，超出傳統火砲的射程。

張貼在社群媒體的影片顯示，在俄軍控制下的烏克蘭盧甘斯克（Lugansk）和新卡科夫卡（Nova Kakhovka）等地，當地彈藥庫發生了壯觀的長時間爆炸，證實了美製火箭的威力和精準度。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「占領軍已非常明顯感受到現代化火力是什麼。在我們的國土上，到處都沒有他們的安全後方。」

不過專家也警告，這些新式武器並非萬靈丹，烏克蘭需要更多能配合使用的武器和雷達系統，才能擊敗俄軍。

除了精準度以外，海馬士的優勢還包括飛行高度夠低以及速度夠快，使俄軍防空系統無法輕易攔截。且由於這種火箭發射車的機動性高，俄軍難以發覺並鎖定攻擊。

澳洲退休將領、軍事分析家萊恩（Mick Ryan）本週在推特（Twitter）發文說：「海馬士正在改變烏克蘭戰鬥的特性。它正使烏軍得以在較遠距離外鎖定俄軍攻擊，也可鎖定先前因俄軍部署的防空系統以致無法攻擊到的地區。」

 

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
李鴻淵爆頭殺4人　法院裁定羈押禁見
跟長官合照竟「偷比中指」！新北警解釋後…分局長更傻眼了
被垃圾簡訊催加LINE！　這群人「認真反問2句話」一看傻眼
高大成喊：4死殺手應馬上執行死刑　「智商低到令人咋舌」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

海馬士火箭精準難攔截　「改變俄烏戰力平衡」恐迫俄軍暫停攻勢

會說「您好」、「回去」　印度邊境部隊苦練普通話避衝突

強化海軍作戰及戰力續存　左營基地軍港建設開工

動員逾1800人　新北民安8號演習深植災防意識

俄軍「潛射飛彈」攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

Selina克服心魔首度獻唱《四季》　新娘粉絲「最好聽的聲音」逼哭她

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

攻堅畫面曝！槍手躲夾層被逮　警喊「再動就開槍」他：甘願了

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

海馬士火箭精準難攔截　「改變俄烏戰力平衡」恐迫俄軍暫停攻勢

會說「您好」、「回去」　印度邊境部隊苦練普通話避衝突

強化海軍作戰及戰力續存　左營基地軍港建設開工

動員逾1800人　新北民安8號演習深植災防意識

俄軍「潛射飛彈」攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

李俊俋參選嘉義市長　黃重諺接總統府副秘書長

海馬士火箭精準難攔截　「改變俄烏戰力平衡」恐迫俄軍暫停攻勢

每天1杯手搖飲微糖就超量　毒理專家曝「小孩喝飲料」真相

賢慧妹被媽寶氣到分手！一頓海鮮大餐讓她看清：男友JJ比剝殼蝦小

夏季5款「清新香氛」盤點，就像沐浴後的舒服香氣

當社畜太可惜！天生適合斜槓副業3星座公開　水瓶「眼光精準賺飽飽」

拜登從以色列「直飛」沙烏地阿拉伯　美國總統第一人

非常律師禹英禑》鯨魚維基百科、愛吃飯捲　朴恩斌萌樣融化所有人

富邦再輸追平隊史最慘　羅力出馬挑戰中職百勝

籃網拿KD換詹皇？7冠傳奇：該交易　NBA僅2人是非賣品

裝死柴為賴床「定格1分鐘」　媽狂搖沒反應：誰教的啦！

軍武熱門新聞

印度邊境部隊學中文會說「回去」

左營基地軍港強化海軍作戰

海馬士火箭攻擊精準不易攔截　改變俄烏戰力平衡

俄軍巡弋飛彈「精準打擊」烏克蘭民宅12人死

澳護衛艦東海遇解放軍　被警告進入中國領海

國軍C-119服役39年創世界之最

中俄伊將參加拉美軍演　美議員：對美重大威脅

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

烏整備百萬大軍準備反攻　烏東公寓火箭攻擊增至26死

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

雙尾蠍無人機青藏高原供應急通信

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

新北民安8號演習深植災防意識

俄軍稱摧毀海馬斯火箭　烏軍：正對敵人打擊

更多熱門

相關新聞

報告揭俄軍「酷刑室」虐殺平民！

報告揭俄軍「酷刑室」虐殺平民！

俄羅斯2月底入侵烏克蘭，開戰142天來雙方皆承受龐大損失，基輔近郊布查（Bucha）4月在俄軍撤離後屍橫遍野，震驚國際社會，如今專家又在布查發現俄軍用來殺害平民的「酷刑室」，有些屍體甚至沒有耳朵、牙齒，以雙手綁在背後的姿勢遭到槍殺。

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

烏俄土達成共識　建立聯合協調中心允糧食出口

烏俄土達成共識　建立聯合協調中心允糧食出口

俄「飛地」解封　立陶宛將允俄貨運進加里寧格勒

俄「飛地」解封　立陶宛將允俄貨運進加里寧格勒

俄軍巡弋飛彈「精準打擊」烏克蘭民宅12人死

俄軍巡弋飛彈「精準打擊」烏克蘭民宅12人死

關鍵字：

烏克蘭烏俄衝突俄羅斯烏東海馬士火箭

讀者迴響

熱門新聞

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

AV女優性病「驗出陽性」崩潰：男優太毒

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

李鴻淵殺4人後悔了　移送地檢署

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

曹蘭痛揭20年「手機沒響過」背後原因

術後就激戰！2週後她下體「掉出粉色一坨」　醫嘆：是腸子

冷血槍手躲秘密夾層！浴室水痕成敗筆洩蹤

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面