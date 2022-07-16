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大陸 大陸焦點 特派現場

Dior被出征「抄襲漢服馬面裙」　大陸網友開轟：掠奪中國文化！

▲▼Dior新品被指抄襲漢服馬面裙。（圖／翻攝自微博）

▲Dior新品被指抄襲漢服馬面裙。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友近日質疑Dior疑似抄襲漢服的馬面裙，該款標價2.9萬人民幣（約新台幣12.82萬元）的裙子前後片交疊剪裁，卻被稱為「dior標誌性廓形」。而在馬面裙的設計中，一般為兩片式，前後光面，左右打褶，是一種罕見而典型的形制。大陸網友怒斥，這是挪用中國文化。該話題在15日登上微博熱搜第一，目前Dior仍未回應。

此款半身裙在大陸官網的售價高達29000元人民幣，上面顯示是以黑色羊毛和馬海毛混紡面料制作而成。在該產品的介紹說明中寫道，「這款半裙採用標誌性的Dior廓形，是一款全心時尚的優雅時尚的單品。」對於此說法，網友們紛紛表示無法接受。

據《杭州日報》報導，馬面裙，又名「馬面褶裙」，中國古代漢族女子主要裙式之一，前後裡外共有四個裙門，兩兩重合，外裙門有裝飾，內裙門裝飾較少或無裝飾，馬面裙側面打襇，裙腰多用白色布，取白頭偕老之意，以繩或紐固結。

馬面裙起源可以追溯到宋代，主要盛行與明清之間。馬面裙的風格是由明代的清新淡雅到清代的華麗富貴，再到民國的秀麗質樸。直至今日馬面裙的風格，經歷了一系列的變化，擁有了更加多種豐富的色彩紋樣，但它的「馬面」結構一直根深蒂固的存在著。

▲▼Dior新品被指抄襲漢服馬面裙。（圖／翻攝自微博）

▲此款半身裙在大陸官網的售價高達29000元人民幣。（圖／翻攝自微博）

在大陸網友看來，Dior官方不大方承認靈感來自中國的馬面裙，偏說是自己的全新設計，這種行為太過惡劣。網友批評，文化保護任重道遠，中國保護服飾文化不利，希望國家能夠更加完善的管理中國文化遺產，否則許多文化被傳播或掠奪。

也有人搬出「文化挪用」（Cultural Appropriation），該詞指較強勢的文化群體不理解、誤解、惡意或有害的詮釋弱勢文化；或直接採用、侵佔、剝削、抄襲或複製（甚至宣稱擁有）該弱勢文化的現象。

但也有網友認為這些說法都「太上綱上線」，有人指出，馬面裙即使是中國人設計的，到今天它的版權也已經過期了，「如果按這麼說，我們現在身上穿的西裝，不都是在抄襲？漢服店裡的漢服，不都在抄襲？」

也有網友提到，時裝設計本來就涵蓋各種元素，「藝術本來就是相通的，沒有國界的，設計元素也是。關鍵是誰設計出來的好看，不需要吹毛求疵。」

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