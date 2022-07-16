煙火失控「射進觀眾區」2姊弟被當場炸死　法國國慶驚悚畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

法國國慶「巴士底日」（Bastille Day）為每年7月14日，各地也舉辦一系列慶祝活動，但西部城鎮紹萊（Cholet）卻發生恐怖意外，煙火施放到一半，竟失控射向觀眾人群，導致一名24歲女子及她的7歲弟弟當場身亡，意外現場也被多位目擊者拍攝下來。

綜合外媒報導，14日晚間11時剛過不久，就發生了意外。影片中，鏡頭原本對著夜空，正在拍攝美麗煙火，但在一聲異常巨響後，卻突然轉向身旁。民眾驚恐逃竄，淒厲的慘叫及哭聲此起彼落，草地甚至多處著火。

▲法國西部城鎮紹萊（Cholet）發生恐怖的國慶煙火秀意外。（圖／翻攝自YouTube／EU Top News）



目擊者皮卡德（Laurent Picard）回憶，他發現煙火亂竄後，趕緊保護13歲及8歲的女兒，「火花打在我身上，感受得到爆炸熱度。幸運的是，我在某種程度上成了女兒們的盾牌」。他目睹一名女子接受救護人員的心肺復甦術（CPR），還有一個人被爆炸威力噴飛，躺在地上。

這場意外一共出動15輛消防車、約70名消防隊員救火。檢察官布亞德（Éric Bouillard）證實，7歲男孩及24歲姊姊站在距煙火發射台約5碼（約45.7公尺）的地方，被煙火擊中後不幸身亡，另一名29歲男子因為燒燙傷送醫，據信是死者的親戚。另外，還有7人在混亂中受傷。

國慶煙火悲劇發生後，相關單位已經展開過失致死調查。檢察官布亞德透露，大多數民眾都距離發射台150公尺以上，「我們已經聽取了炸彈專家的意見，並且為了調查目的，扣押所有設備。」市長布爾杜萊（Gilles Bourdouleix）表示，這是該市知名的煙火秀第一次發生意外。

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