南歐今年第2場熱浪　西、葡、法多國爆野火！上萬人撤離

▲西班牙遭遇今年第二次熱浪，薩拉曼卡省燒起森林野火。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南歐國家過去幾周經歷了數月之內的第2次熱浪，部分地區高溫超過攝氏40度，多地遭受野火襲擊。葡萄牙、西班牙、法國與克羅埃西亞14日都有野火肆虐，民宅被燒毀，多達上萬人撤離，民眾生計受到威脅。科學家更表示，歐洲是一個「熱浪熱點」。

根據路透報導，葡萄牙中部萊里亞區（Leiria district）疲憊的消防員奮力控制被強風吹起的大火，當地於13日拍到濃煙籠罩天空，火舌燒著小村莊的民宅屋頂。萊里亞區蓬巴爾鎮（Pombal）附近火勢最為嚴重，飛機與直升機不斷灑水，但山坡上的大火仍燒著易燃的松樹和桉樹。

西班牙西部邊境的埃斯特雷馬杜拉地區（Extremadura region）12日燒起一場野火，席捲至卡斯提亞-雷昂自治區（Castile and Leon）的薩拉曼卡省（Salamanca），迫使49名兒童14日從夏令營中被撤離。當地政府表示，有超過4000公頃（約9900英畝）的土地被燒毀。西班牙氣象單位估計，熱浪將於14日稍晚達到高峰，南部部分地區氣溫可能突破攝氏44度。

克羅埃西亞的亞得里亞海沿岸也發生野火災情，消防飛機低空值勤，向燃燒中的森林灑水，軍隊也被調派協助消防員控制札達爾（Zadar）與史賓尼克（Sibenek）城市附近的3處主要野火。

法國西南部動員了1000多名消防員、9架滅火飛機，正在與2場從12日延燒至今的野火搏鬥，2處大火面積在24小時之內翻倍擴張，至少已有5300公頃的土地被燒毀。吉倫特省（Gironde）官員表示，高溫加上大風，使地面情況非常不利，加上即將天黑，只能使用空中滅火。吉倫特省城鎮朗迪拉（Landiras）有500居民被撤離。

法國另一場目前最大的野火，燃燒面積達2900公頃，位置接近大西洋沿岸阿卡雄灣地區的歐洲最高沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat），周邊營地13日先是撤離6000人，14日稍早又疏散了4000人。另外，土耳其西南部達薩半島（Datca peninsula）也有數千人被撤離，只為躲避13日一夜之間被強風吹起的野火。

科學家認為，人類活動導致的氣候變化是熱浪等極端天氣頻發的原因，近幾日，熱浪也襲擊了中國與美國的部分地區。上周發表於《自然》期刊的研究發現，歐洲出現熱浪的次數比美、加等中緯度地區增長速度快上3到4倍，「歐洲在很大程度上受大氣環流變化影響，這裡是一個熱浪的熱點（hotspot）」。

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