　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南歐今年第2場熱浪　西、葡、法多國爆野火！上萬人撤離

▲▼西班牙薩拉曼卡省野火。（圖／路透）

▲西班牙遭遇今年第二次熱浪，薩拉曼卡省燒起森林野火。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南歐國家過去幾周經歷了數月之內的第2次熱浪，部分地區高溫超過攝氏40度，多地遭受野火襲擊。葡萄牙、西班牙、法國與克羅埃西亞14日都有野火肆虐，民宅被燒毀，多達上萬人撤離，民眾生計受到威脅。科學家更表示，歐洲是一個「熱浪熱點」。

根據路透報導，葡萄牙中部萊里亞區（Leiria district）疲憊的消防員奮力控制被強風吹起的大火，當地於13日拍到濃煙籠罩天空，火舌燒著小村莊的民宅屋頂。萊里亞區蓬巴爾鎮（Pombal）附近火勢最為嚴重，飛機與直升機不斷灑水，但山坡上的大火仍燒著易燃的松樹和桉樹。

西班牙西部邊境的埃斯特雷馬杜拉地區（Extremadura region）12日燒起一場野火，席捲至卡斯提亞-雷昂自治區（Castile and Leon）的薩拉曼卡省（Salamanca），迫使49名兒童14日從夏令營中被撤離。當地政府表示，有超過4000公頃（約9900英畝）的土地被燒毀。西班牙氣象單位估計，熱浪將於14日稍晚達到高峰，南部部分地區氣溫可能突破攝氏44度。

克羅埃西亞的亞得里亞海沿岸也發生野火災情，消防飛機低空值勤，向燃燒中的森林灑水，軍隊也被調派協助消防員控制札達爾（Zadar）與史賓尼克（Sibenek）城市附近的3處主要野火。

法國西南部動員了1000多名消防員、9架滅火飛機，正在與2場從12日延燒至今的野火搏鬥，2處大火面積在24小時之內翻倍擴張，至少已有5300公頃的土地被燒毀。吉倫特省（Gironde）官員表示，高溫加上大風，使地面情況非常不利，加上即將天黑，只能使用空中滅火。吉倫特省城鎮朗迪拉（Landiras）有500居民被撤離。

法國另一場目前最大的野火，燃燒面積達2900公頃，位置接近大西洋沿岸阿卡雄灣地區的歐洲最高沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat），周邊營地13日先是撤離6000人，14日稍早又疏散了4000人。另外，土耳其西南部達薩半島（Datca peninsula）也有數千人被撤離，只為躲避13日一夜之間被強風吹起的野火。

科學家認為，人類活動導致的氣候變化是熱浪等極端天氣頻發的原因，近幾日，熱浪也襲擊了中國與美國的部分地區。上周發表於《自然》期刊的研究發現，歐洲出現熱浪的次數比美、加等中緯度地區增長速度快上3到4倍，「歐洲在很大程度上受大氣環流變化影響，這裡是一個熱浪的熱點（hotspot）」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
《全明星4》黃隊名單疑曝光！　網挖出IG線索
槍決的都是未來接班人　高大成研判賴家擋人財路「被買兇滅廠」
是孝子！4死殺手案前先和「一窩幼犬」道別　鄰居驚：他超寵老婆
4死血案疑「買兇殺人他扛罪」　槍手長年失業竟擁百萬軍火
快訊／林秉樞80萬元交保　高嘉瑜律師4字回應
同事恩怨8年才報仇不合理！高大成要警去查「這件事」
快訊／林秉樞80萬元交保！曾家暴、控制女立委高嘉瑜
「有急事找你」網加LINE傻眼！安卓+蘋果1招阻絕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

學校廚房驚見女屍！恐怖男悶死老婆　6子女面前「丟大鍋煮熟」

2022全球最佳航空公司前20名排行曝！卡達航空蟬聯第1

校園裸女「喝醉躺路邊」噴血亡！衣褲四散角落　疑遭同學性侵致死

南歐今年第2場熱浪　西、葡、法多國爆野火！上萬人撤離

新娘嫌友43公斤「看起來很奇怪」　女拒任伴娘健康放首位　

BA.5侵美2個月「登最強毒株」　專家估：每1確診就有7例黑數

斯里蘭卡總理宣誓就職代理總統　國會20日選出下任國家領袖

聯合國關注「遣返北韓漁民」事件　呼籲應釐清事發真相

東京確診激增1.9萬例　專家警告：一週後將爆前所未見感染規模

山上徹也悲慘童年曝！從小目睹「媽媽遭家暴」　因1件事母子情破裂

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

許藍方被搜保險套慌了：我不買這牌！　手機驚見「王少偉裸上身」...小S嚇歪

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

有一種友情是禹英禑董格拉米　朴恩斌遇霸凌她來救...愛情也助攻！

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

學校廚房驚見女屍！恐怖男悶死老婆　6子女面前「丟大鍋煮熟」

2022全球最佳航空公司前20名排行曝！卡達航空蟬聯第1

校園裸女「喝醉躺路邊」噴血亡！衣褲四散角落　疑遭同學性侵致死

南歐今年第2場熱浪　西、葡、法多國爆野火！上萬人撤離

新娘嫌友43公斤「看起來很奇怪」　女拒任伴娘健康放首位　

BA.5侵美2個月「登最強毒株」　專家估：每1確診就有7例黑數

斯里蘭卡總理宣誓就職代理總統　國會20日選出下任國家領袖

聯合國關注「遣返北韓漁民」事件　呼籲應釐清事發真相

東京確診激增1.9萬例　專家警告：一週後將爆前所未見感染規模

山上徹也悲慘童年曝！從小目睹「媽媽遭家暴」　因1件事母子情破裂

黃國倫曝朱俐靜遺願　寇乃馨送「胸針」故事有洋蔥

又收騷擾訊息！　李怡貞高招回「你欠律師費沒還」　網一看笑翻

恢復疫情前盛況　貿協攜臺灣廠商前進Eurobike

新《監獄行刑法》滿2年　監所關注小組：收容人訴訟權益待保全

術後就猛烈激戰！2週後她下體「掉出粉色一坨」　醫嘆：是腸子…

強化海軍作戰及戰力續存　左營基地軍港建設開工

首例猴痘男出院！隔離21天終於結痂完全脫落　警報暫解除

香港波神鬆口澄清「太愛露惹怒婆家」離婚說！　解答一半藏玄機

味全龍打出競爭力　葉總點出下半季決戰關鍵

宋芸樺紐約拍戲「一口流利英語」驚艷劇組　即時翻譯中英切換自如

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

山上徹也母信教「花1億」他痛揭30年捐款史

宏都拉斯總統兒夜店遇襲！慘遭槍決中彈亡

山上原計畫殺統一教主夫人　改殺安倍原因曝光

即／義大利總理遞交辭呈：民族團結聯盟不復存在

母象跪地救小象昏厥　救援人員CPR搶回一命

奔牛節血腥大逃亡　男小腿被牛角刺穿

歐盟當局：接種Novavax疫苗可能出現嚴重過敏反應

墨西哥行刑式斬首　3男遭割喉斷頭

身高190耶魯金童撐過「海豹部隊地獄周」突暴斃

日水蜜桃未除蟲就輸台　台籍業者等4人被捕

安倍SP深受打擊　崩潰痛哭說不出話

雲霄飛車「空中出軌」　14歲少女喪命

新手媽為整鼻　10萬元賣掉5天大男嬰

義大利政府有垮台之虞　總統將決定化解危機之道

更多熱門

相關新聞

奔牛節血腥大逃亡　男小腿被牛角刺穿

奔牛節血腥大逃亡　男小腿被牛角刺穿

西班牙近來在潘普洛納(Pamplona)舉行聖費爾明節(San Fermín)慶祝活動，活動第5天民眾一同參與奔牛活動時，發生多起受傷流血事件，3名男子被刺傷，其中1人小腿還被公牛角直接刺穿，畫面十分駭人。

法國會不信任投票遠未過半　極左派倒閣失敗

法國會不信任投票遠未過半　極左派倒閣失敗

優勝美地野火面積擴至6倍　千年紅杉陷危機

優勝美地野火面積擴至6倍　千年紅杉陷危機

葡萄牙野火肆虐29傷　逾3000消防員出動滅火

葡萄牙野火肆虐29傷　逾3000消防員出動滅火

法國人長期駐台4大關鍵曝

法國人長期駐台4大關鍵曝

關鍵字：

野火西班牙葡萄牙法國南歐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

即／躲養生館被活逮！槍手高喊：我有深仇大恨

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：拒買

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

快訊／殺手正面曝！警查扣「手槍、百發子彈」

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面