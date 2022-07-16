Kolas請辭總統府發言人！回鄉參選　「不下班等天亮」為花蓮發聲

▲Kolas請辭總統府發言人。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨6日徵召出身花蓮玉里阿美族部落的總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長，外界高度關注她是否會帶職參選。對此，Kolas於15日在臉書發文表示自己已請辭總統府發言人，辭呈將在18日生效。她也說明，接下來還是會一直發言，談論花蓮與台灣、花蓮與世界的發展，強調會「為自己所愛的這塊土地，繼續發言。」

Kolas Yotaka15日在臉書宣布，已於15日請辭，辭呈18日生效。她說，「趁著工作的空擋，有媒體、同事來辦公室送行、祝福，我也向大家表達感恩，又繼續接著電話，有國內的媒體，也有國外的媒體，我會把工作做完做好，到最後一刻。」

Kolas表示，做為發言人，在這個階段，要感謝所有國內、外媒體過去的監督、報導與關心。「台灣需要好新聞，需要你們，因為正確的資訊是人民做主的基石，是台灣往前進的動能，也希望我與大家的相處是愉快的。」她指出，接下來還是會一直發言，談的會是花蓮與台灣、花蓮與世界的發展。

Kolas坦言，身為發言人，嚴格說來沒有「下班」的一天，只是活動的地點不斷改變。「等明天天亮，翻進新的一頁，又是另一個天地，然後為自己所愛的這塊土地，繼續發言。」