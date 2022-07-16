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社會 社會焦點 保障人權

「你知道賴敏男沒死嗎？」　李鴻淵低頭不語...囂張氣焰全沒了

記者林冠吟／南投報導

56歲李鴻淵14日闖入南投草屯康建生技公司，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4死1重傷的悲劇。李鴻淵15日在台中養生館落網後，晚間也被移送至南投縣警局進行偵訊，並在晚間9時5分許，在員警的押解下步出警局，準備移送至南投地檢署進一步調查。而記者見李鴻淵步出警局時，對他詢問，「你知道賴敏男沒有死嗎？」李鴻淵全程不發一語，早已沒了落網時大喊，「我要報仇」、「我有深仇大恨」、「我是報仇殺人」的囂張氣焰。

▲▼ 康建生技公司槍擊4死案，兇嫌被帶出高喊，「我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）

▲李鴻淵落網時面對大批媒體，被帶出高喊，「我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）

李鴻淵對5人行刑式槍決，造成康建生技公司創辦人賴敏男重傷，而賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶彬、賴敏男女兒賴彥予、及張姓女會計主任慘死槍下，15日晚間李鴻淵落網後，被從南投警局刑事大隊移送出來時，上車前面對大批媒體詢問，全程都低頭不發一語，就連記者詢問他，「你知道賴敏男沒有死嗎？」也毫無反應。對比落網時，李面對大批媒體，囂張喊出「大家好」，「我要報仇」、「我有深仇大恨」、「我是報仇殺人」等語的囂張氣勢，反差極大。不過警方透露，李鴻淵在訊問的最後有表示悔意。

▲▼李鴻淵被從南投警局刑事大隊移送出來，上車前面對大批媒體詢問，全程都低頭不發一語。（圖／記者戴上容攝）

▲李鴻淵被從南投警局刑事大隊移送出來，上車前面對大批媒體詢問「你知道賴敏男沒死嗎」，全程都低頭不發一語。（圖／記者戴上容攝）

此外，涉嫌協助兇嫌藏匿的賴姓養生館幹部稍早也被依藏匿人犯罪嫌移送南投地檢署。賴男為李鴻淵的同鄉同學，知道李鴻淵犯下槍擊案正在逃亡後，顧念昔日情誼協助藏匿，供李鴻淵藏匿的養生館夾層中，並供他換洗，起初警方配們搜索一番找不到李鴻淵本人，讓警方一度懷疑養生館是否有其他動線可以讓李在神不知鬼不覺的情況下脫逃。

但警方也再次仔細檢視養生館內細節，赫然發現沒有開張營業的養生館，4樓員工宿舍浴室卻有剛洗完澡的積水、水痕，推測不久前才剛有人盥洗，因此研判槍手李嫌還窩藏在館內，擴大搜索後才終於在5樓夾層裡發現李嫌藏匿其中，當即將其逮捕歸案。

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