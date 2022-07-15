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上任15天爆4死血案　警政署長黃明昭：需更努力打擊犯罪

▲警政署長黃明昭（右2）頒發破案獎金予南投警方。（圖／記者高堂堯攝）

▲警政署長黃明昭（右2）頒發破案獎金予南投警方。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮康健生技公司董座賴敏男等5人慘遭槍擊、釀4死1傷慘劇，國人為之震驚，警方經全力緝凶後，逮捕曾與公司主管發生糾紛的前職員李鴻淵；對於上任僅15天就發生全國矚目重大刑案，警政署長黃明昭表示，民眾對治安的滿意度仍高，但警方也不樂見嚴重個案發生，須更努力打擊犯罪。

黃明昭於14日傍晚案發後，深夜就趕抵南投督軍偵辦，今天待兇嫌李鴻淵中午於台中市北區落網，並起獲3支改造手槍、滅音器和多達179發子彈等物證，下午轉送南投縣刑警大隊偵訊後，與南投縣長林明溱皆出席參加南投縣警局舉辦的破案記者會，並分別致贈破案獎金、勉勵警方於24小時內火速破案的付出與辛勞。

黃明昭致詞時表示，歹徒於光天化日之下隊無辜民眾故意槍擊，他深感痛心，因此親赴南投，整合刑事警察局、中部打擊犯罪中心、南投縣和台中市警察局等單位成立專案小組，加速偵辦，也以最快速度將歹徒查緝到案。

現場媒體提問：對於上任僅15天就發生重大槍擊案件，對治安會造成何種層面的重創？黃明昭回應，民眾對於治安的滿意度仍維持高水準，但警方當然也不樂見個案發生，將會更努力打擊犯罪、維護社會治安。

現場媒體進一步提問：一位普通民眾竟擁有3把改造槍枝、179發子彈，甚至有特殊的滅音器，警方對黑槍氾濫問題有何看法？黃明昭說，肅槍一直是警方的重要工作，目前也持續追查嫌犯的槍枝來源。

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