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LIVE／「恩恩案2大矛盾」中央新北互槓　莊人祥最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（7/15）日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。新北市男童「恩恩」延誤送醫爭議延燒，指揮中心昨公布調查報告，指市府提出的調查報告內容有矛盾和不合理之處，然而市府則回應，各項防疫工作均依照中央相關指引及規定執行，「沒有矛盾之處」。相關議題後續預期記者會中進一步說明。

▲▼7/11中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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莊人祥昨說明，經審視新北市2次報告資料，尚有2點事項須待釐清，第一、在第2次回函資料中，首度以書面正式否認市府有「須由衛生局評估同意才可派遣救護車」的規範。惟指揮中心指出，新北市府倘無此規範，而其明知中央指引也未如此規定，何以該市消防局119在接到本件緊急狀況求救時，竟還有多次聯繫衛生局徵求其同意之情形，顯有矛盾且不合常理之處，此節指揮中心將再發文請新北市提出說明。

第二、依據新北市政府調查報告內容，說明4月14日當日中和區衛生所有相關業務電話線路16線，同日下午5點到7點通話量為91通；另新北市政府衛生局相關業務電話線路30線，同日下午5點到7點通話量為695通。新北市為這波疫情確診數最多的縣市，4月14日下午5點半到6點半間，家屬與消防局多次無法撥通衛生局與中和區衛生所，可見衛生局與消防局間顯然無聯繫專線的配套措施。

此外，個案家屬表示電話撥入時無法語音留言，且消防局當日直接致電衛生所確實只有語音應答，語音內容為：「中和區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電」；但新北市回函表示該期間衛生局疾管科、其他科室支援及防疫專線委外駐點、中和區衛生所均有人員在勤，該語音應答造成民眾認定無人上班，顯有誤導疑慮，該時段實質負責專線服務人員數量仍不明，也會請新北市府再補充說明。

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