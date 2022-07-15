獨／「下面皺摺」鬆弛洩天機！秒懂女人年齡　醫師揭黑絲下秘密　　

▲專業醫美醫師表示女人的膝蓋、手肘也會洩漏女人年齡 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

很多人都知道脖紋會洩漏女人的年齡，但手腳關節處也會很「誠實」，高雄一家醫美診所院長許文碩就透露，因為膝蓋的皮膚皺摺跟暗沉以及鬆弛也成了「年齡的老實樹」，所以為了創造「美人膝」，近期來求救的患者也增多了，不乏是上班時間得要穿短裙的櫃姐、護理師。

許文碩院長透露，近期隨著夏季來臨的炎熱氣溫，不少人前來進行膝蓋的「微整形」，因為夏天時間不管是穿比基尼、短褲或是短裙的機會就會增多，相對就會露出膝蓋，而膝蓋其實是洩漏年齡的一棵「老實樹」。許文碩強調，不只是膝蓋，正確的說法應該是人體的關節處，因為關節專折處需要伸展的機會比較高，隨著年紀的增長，底下的膠原蛋白就會流失，關節處就會容易產生一些紋路，如果不去注意、保養就容易會忽略。

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▲醫師表示關節處因為延伸的關係，所以容易造成膠原蛋白流失，產生皺摺跟細紋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲專業醫美醫師表示女人的膝蓋、手肘也會洩漏女人年齡 。（圖／記者吳奕靖攝）

現在隨著求美的女性越來越多，膝蓋、手肘等關節處的鬆弛狀態也成了被「重視」的細節，許文碩說目前醫美方式除了可以打玻尿酸、膠原蛋白，自體脂肪或是PRF(自體血小板纖維蛋白)來進行填充，透過自體血小板纖維蛋白來刺激皮下的膠原的重新增生，皮膚就會變得比較緊實，維持狀態會相對比較持久。

▲醫師表示膝蓋會洩漏女人年齡 。（圖／記者吳奕靖攝）