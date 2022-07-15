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快訊／恩恩案調查報告「有矛盾」新北反駁　指揮中心14:00說明

▲▼7/11中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/15）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。新北市男童「恩恩」延誤送醫爭議延燒，指揮中心昨公布調查報告說明，指新北市政府提出的調查報告內容有矛盾和不合理之處，然而新北市政府則回應，各項防疫工作均依照中央相關指引及規定執行，「沒有矛盾之處」，相關後續預期記者會中說明。

莊人祥昨說明，經審視新北市2次報告資料，尚有2點事項須待釐清，第一、在第2次回函資料中，首度以書面正式否認市府有「須由衛生局評估同意才可派遣救護車」的規範。惟指揮中心指出，新北市府倘無此規範，而其明知中央指引也未如此規定，何以該市消防局119在接到本件緊急狀況求救時，竟還有多次聯繫衛生局徵求其同意之情形，顯有矛盾且不合常理之處，此節指揮中心將再發文請新北市提出說明。

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第二、依據新北市政府調查報告內容，說明4月14日當日中和區衛生所有相關業務電話線路16線，同日下午5點到7點通話量為91通；另新北市政府衛生局相關業務電話線路30線，同日下午5點到7點通話量為695通。新北市為這波疫情確診數最多的縣市，4月14日下午5點半到6點半間，家屬與消防局多次無法撥通衛生局與中和區衛生所，可見衛生局與消防局間顯然無聯繫專線的配套措施。

此外，個案家屬表示電話撥入時無法語音留言，且消防局當日直接致電衛生所確實只有語音應答，語音內容為：「中和區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電」；但新北市回函表示該期間衛生局疾管科、其他科室支援及防疫專線委外駐點、中和區衛生所均有人員在勤，該語音應答造成民眾認定無人上班，顯有誤導疑慮，該時段實質負責專線服務人員數量仍不明，也會請新北市府再補充說明。

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