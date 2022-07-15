前同事借3萬不還！男潑灑汽油點火洩憤　恐怖焚身畫面曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子不滿友人借了錢遲遲不還，14日晚間8點多，拿著兩罐裝滿汽油的寶特瓶，到友人上班的貨運行潑灑並點火，導致周遭地面、友人全身多處起火燃燒！其餘員工見狀趕緊將男子推開並急忙滅火，男子則趁亂逃逸，冷靜約1小時後投案，警依殺人未遂、公共危險罪送辦。

▲▼男子潑油縱火（紅圈處），其餘員工見狀趕緊將他推開，但欠錢人已遭焚身。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，縱火的46歲郭姓男子，原本跟57歲李男都在土城永和街一處貨運行上班，共識期間李向郭借了3萬元，後來郭男離職想要拿回這筆錢，李男卻遲遲不還，郭男越想越氣，14日晚間帶著裝滿汽油的寶特瓶回到貨運行，先把汽油放在角落，想再跟李男好聲好氣討錢一次。

結果兩人又爆發口角，郭男拿出預藏的寶特瓶取出，另一手再拿起已經點燃的紙板衝向李男，潑灑汽油後順勢把「火紙板」扔向對方，李男右手臂、後頸部等部位起火，其他員工見狀趕緊上前阻止，接著火苗碰到被汽油潑灑的地面，順勢燃燒，驚險的過程都被監視器拍下。

▲欠錢男案發當時正在車上作業，遭債主潑油焚身，所幸目前暫無生命危險。（圖／記者陳雕文翻攝）

李男全身有1/4二度燒燙傷，警、消獲報到場後，緊急將其送往亞東醫院急救，目前暫無生命危險；縱火的郭男趁亂逃回位在新莊的家，後來貨運行的老闆親自打電話給郭男，在不斷柔性勸說下，郭男回到貨運行並向現場的警方投案。

警方表示，郭男對自己的行為感到後悔，也認為自己太衝動了才做傻事。警詢後將依殺人未遂、公共危險等罪嫌函送新北地檢署偵辦。

▲▼男子欠錢遭焚身，現場遺留部分被燒毀的衣服。（圖／記者陳雕文翻攝）