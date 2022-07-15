南投行刑式槍殺4死將相驗！犯罪預防科警罕赴現場　家屬相擁而泣

記者戴上容、陳韻如／南投報導

南投縣草屯鎮康健生物科技公司14日發生槍擊命案！一名槍手闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4死1重傷悲劇，創辦人賴敏男目前仍在搶救中。4名死者遺體目前放置於南投殯儀館，稍早家屬抵達現場，犯罪預防科警察也趕赴現場關心，而家屬各個神情哀傷，還有人忍不住情緒相擁而泣，畫面令人鼻酸。此外，檢警也預定於今上午11時前往相驗，以釐清死因。

▲南投槍擊4死，家屬殯儀館外相擁而泣 。（圖／記者戴上容攝）

初步調查，槍手身形高大，身高約180公分，昨下午闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男胞弟、劉姓課長、賴敏男女兒、及張姓女主任「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院搶救中。

▲犯罪預防科警察前往殯儀館關心家屬。（圖／記者戴上容攝）

目前4名死者遺體放置於南投殯儀館，檢警預定於今日上午11時許前往相驗，而家屬也都已抵達現場，各個神情哀戚，雖戴著口罩也難掩難過之情，其中還有人忍不住相擁痛哭，模樣令人心疼。

▲家屬落寞坐在路邊，神情相當哀傷 。（圖／記者戴上容攝）

據了解，警方第一時間追查，研判歹徒行兇後沿著草屯往霧峰逃逸，今凌晨1時許掌握嫌犯行蹤後，由草屯警方支援，荷槍實彈前往霧峰中投公路附近的鐵皮屋部署，準備攻堅捉人，但卻發現早已人去樓空，目前警方仍積極偵查，希望早日捉拿兇嫌歸案。