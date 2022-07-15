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大陸 大陸焦點 特派現場

深夜通告！武漢檢出4份甲魚樣本霍亂弧菌陽性　與武大病例無關

▲▼武漢大學。（圖／CFP）

▲武漢大學近日出現1例霍亂病例。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據湖北省武漢市洪山區疾病預防控制中心14日深夜通報，近期，按照省市衛生健康部門要求，洪山區全面開展夏季腸道傳染病日常監測工作。7月13日，在白沙洲市場水產品中檢出4份甲魚樣本霍亂弧菌陽性（O139群）。洪山區迅速啟動應急響應，開展流調溯源、排查管控、環境採樣、終末消殺等處置工作。

據《央視》報導，目前，涉及店鋪停業3天，相關產品已進行無害化處理，接觸人員採樣檢測結果均為陰性。人員健康監測和場所檢測均未發現異常，市場開展全面消殺，涉及外地的同批次產品已函告目的地追蹤處置。本次檢出的霍亂弧菌未引發人的感染。經省疾控中心實驗室檢測，與近日報告的武漢大學學生病例無關聯。

霍亂是由霍亂弧菌引起的一種急性腸道傳染病，可防可治。近年來，大陸每年都有散發霍亂病例報告，均未造成流行。霍亂弧菌對熱、乾燥、日光及一般消毒劑均很敏感，經乾燥2小時或在55℃下10分鐘即可死亡，煮沸立即死亡。

通報提醒，夏季是腸道疾病的高發期，洪山區正在開展「愛國衛生百日提升」行動，請民眾注意飲食衛生，勤洗手，不吃不潔的生冷或半生不熟的食物，共同維護健康安全的生活環境。

11日，武漢大學證實出現1例霍亂案例，官方通報指，患者經治療後病情得到控制，已緊急對相關場所臨時封控管理和消毒，未發現新增病例。

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