孩子被魚鉤勾到臉！急拔除「卻狂流血」　醫2招脫鉤：愈拔傷口愈大

▲一名小朋友被魚鉤勾到，父母想幫忙拔除卻讓傷口更大。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

不小心被魚鉤勾到怎麼辦？一名小朋友不慎被魚鉤勾到臉，父母當下嘗試拔除，想不到愈拔傷口愈大，緊急送往急診。醫師表示，魚鉤並非單純的鉤子，若貿然用力往後拔除，小倒鉤會咬住皮下構造，撕起整片肉，因此「不能直接拔除。」

隨著天氣進入正夏、疫情漸趨穩定，進行戶外活動的人變多，因外出而受傷就醫的人也愈來愈多。急診科醫師翁梓華在「急診柯南．翁梓華醫師」中分享，近日有名小朋友與父母在海邊出遊，結果被附近釣客甩竿時勾到臉，父母當下試著拔除，結果傷口愈拔愈大，後來血流不止，才送來急診。

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「魚鉤並不是單純的鉤子，所以不能直接拔除！」翁梓華解釋，為了避免上鉤的魚跑掉，通常會在魚鉤上設計小倒鉤，但正是因為這些小倒鉤，使得民眾很難自行脫勾。若貿然用力往後拔，小倒鉤會咬住皮下構造，把整片肉給撕起來。

翁梓華解釋，脫鉤的關鍵在於「往前推」，他也分享2個急診常見的脫鉤方法：

1. 若只有一個小倒鉤：往前推，用老虎鉗剪斷前面的小倒鉤，剩下沒有倒鉤的尾巴順勢倒退拔除。

▲單個釣鉤的處理方式。（圖／翁梓華授權提供，下同）

2. 若有多個小倒鉤：會直接剪斷後面較凸的倒鉤尾巴，整支順勢往前推出。

▲多個釣鉤的處理方式。

翁梓華說，除了脫鉤外，由於魚鉤大多不乾淨，通常會施打破傷風疫苗以及給抗生素，「如果勾到的位置接近眼睛等地方，會同時會診相關科別醫師共同診治。」

翁梓華表示，預防勝於治療，最好的處理方式當然是「不要被魚鉤鉤到。」他也提醒，由於大多數的釣客在釣魚時都會有「甩竿」動作，建議大家看到釣客就盡量離遠一些，避免被誤傷。