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打破中醫慢西醫快思維！慈院急診中西合療　榮獲國家品質標章

▲花蓮慈濟醫院急診室於2019年4月18日正式掛牌成立「急診中西醫整合醫療專區」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院急診室於2019年4月18日正式掛牌成立「急診中西醫整合醫療專區」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

打破「中醫治慢、西醫治快」思維，花蓮慈濟醫院院長林欣榮與中醫部副院長何宗融帶領中西醫合療團隊，創立住院醫師中西醫共訓制度，2019年成立「急診中西醫整合醫療專區」，而「急診看中醫-中西醫合療新契機」也獲得國家生技醫療產業策進會頒發第二十四屆SNQ國家品質標章認證。

▲花蓮慈濟醫院急診室於2019年4月18日正式掛牌成立「急診中西醫整合醫療專區」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼0402台鐵太魯閣號事故，花蓮慈濟醫院啟動大量傷患應變，中醫師馬上到急診室集合啟動中西醫合療。

花蓮慈院中醫部醫師團隊陣容具有醫學碩、博士及教授級醫師，兼備臨床與研究工作。何宗融副院長表示，歷史證明古代的中醫就可以處理急重症，所以，急診中西醫合療絕對不是空談。自花蓮慈院設立急診中西醫整合醫療專區以來，團隊結合優秀中醫師與急診西醫醫師，守護民眾生命安全，急診中醫醫合療服務人次，從2020年的189人次，隔年就增加到303人次，成為中西醫合療的受益者。

▲花蓮慈濟醫院急診室於2019年4月18日正式掛牌成立「急診中西醫整合醫療專區」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院急診部主任陳坤詮表示，臨床上曾看過何宗融副院長透過針灸等方式，為心臟衰竭氣喘的病人進行治療，跟以往可能選擇使用強心針藥物的做法不同，但是都能讓病人的症狀得到緩解；甚至還有主訴為心絞痛的病人，經過中醫師診斷，發現其實是憂鬱症的問題，經過針灸等處置後，病人得到舒緩就能出院休養。

急診部主治醫師賴佩芳表示，過去常見到很多拉傷、扭傷的急診病人，都會因西醫疼痛緩解的方式，需要等待藥效發作而表示要忍受疼痛很久，但中醫能利用針灸、推拿等物理療法迅速緩解症狀，很快解決疼痛；甚至腸胃炎也能透過針灸方式舒緩症狀，減少急診滯留時間，提高病人滿意度。

▲花蓮慈濟醫院急診室於2019年4月18日正式掛牌成立「急診中西醫整合醫療專區」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

中西醫急診合療團隊將證書呈給林欣榮院長（二排左四）。

花蓮慈院團隊收集2019年1月至12月期間在急診就診之腸阻塞病人資料，分析比對純西醫治療組及西醫治療加上中醫針灸治療，兩組病人的急診留院時間及疼痛指數，結果發現與純西醫治療組別相比，西醫治療加上中醫治療組別在急診留治時間減少了10.8小時，顯示中醫針灸治療對於急診腸阻塞患者，能夠有效且快速的緩解症狀及不適感，並減少留院時間。

林欣榮院長表示，中西醫合療是團隊醫療，在中醫與西醫雙方的努力與溝通下，不但建立「急診中西醫整合醫療專區」」，而且每月都安排中醫部主治醫師與住院醫師值班，同時讓中醫師至急診單位接受訓練，增強雙方交流，強化中醫師對於急診的認識，成為花蓮慈院中西醫合療特色之一，更可以快速有效解決病人問題。

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