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社會 社會焦點 保障人權

PO前女友臉照：床上很騷可以上　噁男辯「想引她注意」慘了

▲▼社群網站，社群，臉書，網路行銷。（圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

▲林男在臉書社團上公開放出前女友照片、噁稱「床上很騷，想上都可以」，遭法院判3個月徒刑，緩刑2年定讞。（示意圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

記者蔡怡萍／台中報導

林姓男子與王姓前女友分手後心有不滿，在臉書「靠北渣男渣女」社團，張貼了數張前女友的露臉照，並寫下「把男人當工具人，大家要小心這種女人」，還指稱「床上非常騷」，前女友不堪被公開貶損火大提告，台中地院一審判林男有期徒刑3個月，可易科罰金：不服上訴後，法院維持前審刑度，但給予緩刑2年。

林男2021年5月間與王姓前女友鬧得不歡而散後，越想越不甘心，同年6月1日在臉書上的「靠北渣男渣女」社團中，惡意張貼前女友露臉照，公開她的個人資料、特徵、聯絡方式等，並註解「大家要非常注意這種女人，完全把男人當作工具人，每一次出去玩都是花男人的錢，已經達好幾萬塊，只會用身體來交換貢獻，根本完全是個砲友」，「非常不會替對方著想，最後小事情找藉口生氣直接提分手後一句話都不說，馬上封鎖對方全部聯絡方式，根本作賊心虛，因為已經利用完別人了」，最後還分享前女友社群網址「大家遇到這種女人不要亂付出真心，她只會利用你跟工具人到底！她的網址分享，只想上她都可以唷，床上非常騷」。

被指稱的王姓女子發現後氣炸，向警方報案提出告訴，林男到案辯稱會這樣做只因為連絡不到對方，得不到她回應、甚至連已讀都沒有，想藉由這篇文引起對方注意而已。

台中地院認為只因為分手及嫌隙而心生不滿，就公開對方私人資料並意圖誹謗，對女子的名譽及人格評價造成損害，依妨害名譽，處有期徒刑3個月，可易科罰金。

林男不服上訴，法院認為原審判決適當，應予維持，審酌林男已積極與女子成立調解，坦承犯行並賠償完畢，准予緩刑2年，不得上訴。

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