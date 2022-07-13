鍾欣凌急籲加入愛盲好厝邊　麗彤生醫董事長支持白手杖行動

▲麗彤生醫邀請代言人鍾欣凌，出席愛盲基金會活動一起呼籲愛眼健康。

圖、文／麗彤生醫提供

疫情衝擊、通膨、悲觀景氣，再再重挫社福募款，愛盲協會昨（7/12）發起「愛盲好厝邊-白手杖愛盲行動募款計劃」，長期關注弱勢團體、投入公益不遺餘力的DV麗彤生醫獲悉，不僅率先響應成為首家應援企業，捐出逾300支白手杖與捐款回饋禮，更邀請旗下產品「超級漿果葉黃素」代言人鍾欣凌，參與支持低視能朋友的關懷活動，助全台近六萬名視障者勇敢前行，提醒大家也要照顧自己的視力健康！

DV麗彤生醫董事長張麗綺，多年來以「陪伴社會成長」為企業社會責任核心，從關懷地方偏鄉兒童及青春期中輟生課後輔導、弱勢老人、單親失婚婦女、自然環境保護，長期支持公益活動，讓需要被照顧的對象獲得溫暖。麗彤生醫成立於2011年，集團三大營運引擎，包含保健食品、美容保養品、醫美管理平台三大領域，受益集團DV皮膚管理中心及DV官網擁有65萬會員的穩固基礎，目前在台灣有9個據點、上海2個據點，並與醫美診所戰略合作，營運穩健成長。

「愛盲好厝邊-白手杖愛盲行動募款計劃」，於愛盲各大募款平台推廣中，即日起至8/31止，凡單筆捐款滿880元以上，即贈象徵台灣在地精神的愛盲茄芷袋福袋組，以及多項企業回饋好禮，還有機會抽到藝人簽名口罩及藝人手創茄芷袋，詳情請見愛盲官網及臉書粉絲團，加入愛盲好厝邊，幫盲就是現在！

麗彤生醫 電話 : 02-27911826