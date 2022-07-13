「南化芒果有go讚」16日邀您同樂　黃偉哲籲不要錯過

▲2022台南國際芒果節，7月16日舉辦「南化芒果有go讚」，活動當日打卡或闖關遊戲集章，即可兌換芒果霜淇淋或芒果甜點DIY，還有小農市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2022台南國際芒果節，自7月2日至23日，每周末在各產區皆有系列活動，市府13日於西拉雅國家風景區管理處南化遊客中心舉辦宣傳活動，7月16日在此舉辦「南化芒果有go讚」，活動當日打卡或闖關遊戲集章，即可兌換芒果霜淇淋或芒果甜點DIY，還有小農市集，豐富活動內容好吃、好玩又好買。





台南市長黃偉哲表示，南化遊客中心風景宜人，還有大片綠地，市集活動與豐富內容歡迎大家一起來同樂，今年的芒果節系列活動周周精彩，但也即將進入尾聲，接續在大內、玉井，還有展售及甜點踩點活動，呼籲民眾好好把握不要錯過。





農業局長李建裕表示，今年活動以「跟隨芒果」為主軸，推出6條相當好玩有趣，且具有各區不同特色的農業體驗小旅行，走訪芒果故鄉的特色景點，還可以親自體驗摘芒果的樂趣及芒果甜點手作DIY，歡迎至活動官網(https://mango.mw.com.tw/index.php)參考遊程，跟著芒果走入產區，關心農民、了解產業發展狀況，用行動支持台灣農業發展。