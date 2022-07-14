吵架遭脫褲伸指硬上！　友收求救訊息救人...恐怖情人辯：我有停

▲北市一對情侶吵架，闕姓男友竟直接脫去女友衣物指侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北市闕姓男子跑到女友小君（化名）租屋處，因細故起突爆發口角，小君趁機傳訊給友人表示「他在我這...救命」但衝動的闕男當下違反她意願，強行脫掉衣、褲，並以手指強行插入外陰道，強制性交得逞。收到求救訊息的友人立刻開車到小君家將人載走，並陪同到醫院驗傷。士林地檢署偵結，依家庭暴力之妨害性自主罪將闕男提起公訴。

起訴指出，去年11月29日下午4時許，闕男跑到小君家，兩人因故吵架，吵到不可收拾，小君見男友情緒越來越失控，也拍照傳訊給陸姓友人求救，期間，闕男忍不住憤怒，強行把小君衣、褲脫掉，以手指強行插入外陰部小陰唇，小君痛到哭出來。

陸姓友人偵查時指出，收到求救簡訊後趕到小君租屋處大門前，聽到室內有激烈爭吵聲，過沒多久就看到小君與闕男下樓，小君則面露不悅神情，闕男則拉住小君的手，並蹲下以雙手將小君抱離地面。

看到這幕，他立刻下車制止闕男，雙方當場爆發爭執後，不歡而散，小君則搭乘他的車離去。在車上，小君不斷向他哭訴被男友指侵，他也趕緊帶著小君到醫院驗傷。

闕姓男子則辯稱，發生爭執有撫摸小君陰部，想親吻小君時，小君因為生氣則將頭撇開，他也沒有強行脫褲，僅用手隔著內褲撫摸陰部，更沒有以手指插入，因為小君表示會痛，因此停止所有動作。

檢察官不採信闕的證法，根據驗傷證明、陸姓友人證述、2人對話紀錄，認定他犯行明確，依家庭暴力之妨害性自主罪嫌將他提起公訴。