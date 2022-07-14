快訊／最後一次主持部務會議！陳時中期許接班人做好「這件事」

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，今（14）日上午在行政院院會中請辭，卸下衛福部長與防疫指揮官工作，下午也是他最後一次主持部務會議，他在致詞時細數上任5年多來的心路歷程，更期許接任部長繼續推動社家署改制，優化生產與兒童醫療照護，讓少子化期間幼兒健康能獲得更多保障。

衛福部14日在行政院會報告「長照2.0執行成果」，也是陳時中最後一次以部長身分出席院會。至於接任的人選，行政院12日表示，行政院會適時公布接任人選，確保衛福部的政務運作與指揮中心的防疫工作，都能無縫接軌穩健進行。

陳時中2017年2月8日擔任衛福部長至今5年多，是近25年來任期最長的部長，中央流行疫情指揮中心成立後，更親自主持581場記者會。

蘇貞昌上午讚許，陳部長堅定溫暖的人格特質跟高EQ，也成為疫情嚴峻期間台灣人心穩定的重要力量，也因為有陳部長擔任指揮官，帶領團隊跟國人同胞密切合作，台灣創下連續253天本土0確診紀錄，是全球最長紀錄。

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陳時中下午致詞時表示，自己5年多來獲得許多同仁幫助，要離開當然會不捨，「但天下沒有不散的宴席」，希望透過轉換跑道，讓自己也能更精進。他更開玩笑表示，之後有機會也會以地方政府身份要求衛福部同仁幫忙，「我一定會充分合作」。語畢換來一陣笑聲。

今日部務會議首度開放媒體參與，有媒體詢問拍板的部分負擔調漲何時實施，以及任期內最遺憾的政策為何？

陳時中回應，部分負擔原訂5/15上路，但那時一天有8~9萬人確診，「剛好防疫比較緊急」，再加重人民負擔十分不宜，因此才會延宕實施。不過，自己早上已向院會遞出辭呈，已是「待離之人」，對政策說三道四也不適合，但衛福部對於健保的態度，會一起做好來。

至於任內最遺憾的政策，陳時中回應，今日上午在院會有做相關報告，希望社家署能夠有改制方向，期待下一任部長能夠繼續努力。因為102年衛福部改制，整併社會相關司署，當時的兒童局也併到社家署中。少子化政策上路後，衛福部投入非常多資源，希望優化兒童健康照護與醫療，但成效仍低，希望未來能接任者有機會在組織制度上做變革，讓專責性更強，也更能foucs在兒童保護上。