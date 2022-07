美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

▲外交部發言人歐江安。(資料照/外交部提供)

記者呂晏慈/台北報導

針對美國首次提出的太平洋島嶼國家戰略,外交部發言人歐江安今(14日)在例行記者會回應表示,此舉突顯太平洋地區是拜登政府印太戰略的重心之一,外交部對此樂觀其成,未來將致力與美國及其他理念相近國家,共同捍衛以規則為基礎的國際秩序,以維持自由開放的印太區域。

外交部表示,美國總統拜登(Joe Biden)2021年上任以來,不斷展現對太平洋島國的重視,近來結合英國、日本、澳洲、紐西蘭成立「藍色太平洋夥伴」(Partners in the Blue Pacific, PBP);此外,美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)7月12日另宣布「美國太平洋島嶼國家戰略」(US National Strategy for Pacific Islands)等多項措施,不斷強化美國與太平洋島國的友好合作關係,凸顯太平洋地區為美國拜登政府印太戰略重心之一,對相關重要發展,外交部均樂觀其成。

歐江安說,台灣與美國共享民主、自由、人權及法治等核心價值,我國作為國際社會負責任的成員,將在台美既有深厚基礎上,持續與美國拜登政府密切合作,積極與美國等理念相近夥伴及太平洋友邦建立多元領域緊密合作,促進互利互惠的實質夥伴友好關係,共同維護區域的和平、穩定及繁榮;台灣是美國在印太地區可信賴的經貿、安全及價值夥伴,我方將齊心捍衛以規則為基礎的國際秩序,以及自由開放的印太區域。

歐江安指出,台灣一向關注太平洋各友邦的長遠發展,自2000年以來,我國與「太平洋島國論壇」(PIF)等區域組織建立友好夥伴合作關係,多年來參與PIF在農業、醫療、能力建構等諸多領域的發展計畫,深獲論壇成員國好評。未來我國將積極推動在太平洋友邦的援助計畫,聚焦在提供獎學金、人道援助、人力建構、氣候變遷等裨益民生及共同關切議題,共同促進友邦的社經永續發展,以彰顯台灣樂願與太平洋地區國家深化關係及為區域發展貢獻心力的決心。