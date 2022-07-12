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大陸 大陸焦點 特派現場

史墨客指北京毀香港高度自治　陸外交部強烈不滿：危言聳聽

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）於11日發表了卸任前的「臨別演說」，批評中國近年逐步破壞曾承諾給予香港的自由與高度自治。7月12日，大陸外交部新聞發言人汪文斌回應，對美方有關駐港領事官員罔顧事實、危言聳聽，「我們表示強烈不滿和堅決反對。」

汪文斌表示，「香港特區政府已就此作出嚴正回應，對美方有關駐港領事官員罔顧事實、危言聳聽，對中方治港政策大放厥詞，對香港政治經濟形勢抹黑汙蔑，我們表示強烈不滿和堅決反對。」

他強調，香港國安法實施以來，國家安全得到維護，香港社會重回正軌，法治正義得到伸張，廣大香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到更好保障。「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，沿著正確的軌道前行。對此，香港社會各界高度認可，國際社會也普遍歡迎。

史墨客在「臨別演說」中表示，中國近年逐步拆毀和破壞承諾給予香港的自由和「高度自治」，譴責「外國勢力」引起動亂和暴力，是專制政府愛用的說法，也是中國政府避責和將問題歸咎於外國代罪羔羊的方法。

史墨客強調，美國對香港政策幾十年如一，美方所做的每一步，只不過是回應中國政府和香港政府沒有兌現對香港地位在國際條約中所作的承諾。

此前，中國外交部駐港公署表示，史墨客自我標榜「美國對香港政策幾十年如一」，其實就是一以貫之在香港顛倒黑白、興風作浪、污衊抹黑，極盡顛覆滲透之能事，對香港頻繁上演欺世盜名的拙劣表演和順昌逆亡的制裁鬧劇，一邊標榜「我們關心香港」，一邊用「商業警告」恐嚇在港外國投資者，其亂港禍港之心、反華遏華之謀路人皆知、天下共棄，「史墨客黯然離港的『臨別演說』就是美國『以港遏華』戰略徹底破產的象徵。」

中國外交部駐港公署指出，所謂「侵蝕自治、民主衰退、人權壓迫」不過是美式偏見的臆想，在美國眼中，凡是與其制度不同的國家必定是「自由不彰的」，凡是與其意識形態不同的國家必定是「民主不顯的」，凡是不答應其予取予求的國家必定是「其心可誅的」，美方無視中方一再反對和香港社會呼籲，危言聳聽唱衰香港前景，其破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的圖謀令人不齒！

中國外交部駐港公署強調，美方的險惡用心暴露得淋漓盡致，陰招損招早已被人識破，仁義道德的面具早已被人揭穿，「史墨客陰謀失敗了，欺騙不行了，在港無人理會了，沒有什麼事可做了，只好挾起皮包走路。別了，史墨客！」

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