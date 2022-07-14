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高雄分署強力執行酒駕罰鍰　國庫7個月進帳3177萬元

▲▼高雄分署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲法務部行政執行處高雄分署強力執行酒駕罰款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

酒駕新制今年3月上路後，高市警局開單量大增，但不少駕駛人耍賴不繳罰款，法務部行政執行署高雄分署針對酒駕罰鍰未繳的案件強力執行，今年1月到7月12日，已收到罰款3177萬7830元，此外還查封242件不動產，這些義務人若再不繳罰鍰，將進行拍賣，預估可再收到1109萬左右。

高雄分署指出，今年3月酒駕新制上路後，高雄市警察局加強取締酒駕，因此今年4到6月酒測未超標而開單告發共1100件，比去年同期668件，增近6成多，希望藉由加強取締以嚇阻酒駕。為貫徹政府反酒駕政策，執行署高雄分署配合警方的強力執法加強追繳。

▲▼高雄分署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲法務部行政執行處高雄分署強力執行酒駕罰款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

一名古姓義務人因於5年間3次以上酒駕，且無照駕駛營業貨櫃車遭裁罰30萬元，案經移送高雄分署強制執行。高雄分署於收案後立即查封古姓義務人名下車輛，同時扣押銀行存款及其對某貨運公司出資額，古姓義務人收受執行命令後多次委託公司會計洽詢繳款事宜，經執行人員告以要旨並勸說後，隨即於數日後攜帶30萬元現金至分署將積欠罰鍰全額繳清。

另一名李姓義務人則是在駕照已被吊銷情形下，仍騎機車並拒絕酒測遭裁罰18萬9千元，移送至高雄分署強制執行。因高雄分署扣押其銀行存款及保險給付仍不足受償，執行人員再查封其名下土地，並現場訪查勸繳，數日後李姓義務人家屬即至分署將罰鍰全數繳清。

還有一名劉姓義務人因拒絕酒測遭裁罰18萬元，並吊銷駕照，移送高雄分署強制執行，高雄分署隨即扣押其銀行存款，劉姓義務人收受扣押命令後立即致電分署，請求暫勿核發扣薪命令，以免影響其工作，執行人員審查劉姓義務人名下財產後，發現其名下除有不動產外，尚有數台車輛，遂與劉姓義務人協調處理方式，劉姓義務人請求執行人員給予時間自行出售名下車輛，其另會向銀行洽詢不動產增貸可能性，以便繳清積欠罰鍰，後來劉姓義務人出售車輛後攜帶現金繳清18萬元。

高雄分署呼籲民眾切勿酒駕，以維護用路人的人身及財產安全，交通罰鍰應在期限內繳納，切勿心存僥倖，挑戰公權力。

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