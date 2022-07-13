海峽論壇大會開幕　汪洋：承認「九二共識」兩岸關係就可改善

▲海峽論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

第十四屆海峽論壇今（13）日上午10時舉行大會開幕式，大陸全國政協主席汪洋發表重要涉台談話，在這裡可以聽到來自兩岸民眾的真實意圖，「無論是共產黨還是國民黨，都認同一個中國，所以才有體現『一個中國』的九二共識。」

▲汪洋致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

汪洋指出，兩岸同胞是骨肉鄉親、是血濃於水的一家人，大家都說中國話、吃中國菜、過中國節，有共同的歷史記憶、傳統文化等；雖然1949年來兩岸處於政治狀態對立，但沒有人敢冒天下之大不韙，無論是共產黨還是國民黨，都認同一個中國，所以才會有體現一個「中國原則」的九二共識。

汪洋表示，中共十八大以來，大陸貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，秉持兩岸一家親的理念，持續推動兩岸關係和平發展融合發展，不斷完善保障台灣同胞，扶持要在大陸享受同等待遇的制度和制度。

汪洋接著稱，儘管兩岸貿易中，大陸每年存在大量的逆差，仍然堅持向台灣開放市場；儘管台灣學者不斷鼓吹脫鈎，但我們一如既往的鼓勵廣大台企來大陸投資行為；儘管民進黨當局百般阻擾兩岸的交流合作，我們仍千方百計為台灣同胞，特別是台灣青年來大陸學習、就業、創業生活創造良好。

▲汪洋會見吳成典。（圖／記者蔡儀潔攝）

汪洋指出，大陸支持福建探索海峽兩岸融合發展的新動力，擴大科技、教育、文化、衛生等領域的合作，支持兩岸鄰近地區基本公共服務的均衡化、便捷化，建設兩岸融合發展示範區，「正是有強大的祖國做依靠，台灣同胞民生福祉更好發展的空間才會更大。」

汪洋最後強調，只要台灣當局承認九二共識、堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，希望廣大同胞與大陸站在一起，看清兩岸形勢；實現中國完統一是中華民族復興的時和勢，兩岸同胞要同舟共濟共創美好偉業。