兩岸青年創新創業論壇舉辦　台青提西進建議：一定要做好準備

▲兩岸青年創新創業論壇活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

兩岸青年創新創業論壇今（14）早在廈門舉辦，並宣佈成立集美區兩岸融合發展中心智庫。經營古典薰香品牌的金于峰表示，相信經過這次的海峽論壇，未來對台青在大陸發展一會有更大幫助。

「第十四屆海峽論壇·兩岸青年創新創業論壇」今早舉行，當地政府官員、兩岸學者、台商、台青創業者等超過200人參加。除成立智庫、舉辦論壇和專家圓桌討論，還舉辦了台青創項目人與企業家、天使投資人面對面交流，進行項目對接和項目路演，吸引29個台青創項目。

廈門台商協會會長致詞道，當前大陸持續打造適合投資創業的環境，具備健全的商業平台、廣大的市場資本資源和創意，且有各種政策支持，未來將有無限的可能。

他接著表示，近年來大陸不斷推出惠台政策，為台灣同胞特別是台灣青年分享大陸發展機遇，提供同等待遇，助力台灣青年在大陸圓夢，希望兩岸青年今後共同推動兩岸關係和平發展。

廈門大學台灣研究院院長李鵬教授則在會上，針對大陸國家主席習近平對台青的回信內容指出，相關報導已經在自己的微信朋友圈「刷屏」了，大家都深受鼓舞。

李鵬用三個「心」形容兩岸青年交流見的新特點，分別是以心相交、用心做事及同心協力。他具體指出，發現越來越多台灣朋友不僅在大陸創業，而且留下來，留下來的時間也越來越長，這表明他們對這塊土地的認同。

李鵬表示，目前兩岸形勢複雜嚴峻，蔡政府為雙方交流設置種種的障礙，在新冠疫情之下，交流遇到一些暫時的困難，「我覺得這個時候，恰恰需要兩岸同胞、兩岸青年展現自己的魄力，繼續推動兩岸交流。」

▲「富山香堂」總經理金于峰。（圖／記者蔡儀潔攝）

「富山香堂」總經理金于峰向《東森新媒體ETtoday》表示，相信經過這一次的海峽論壇，未來對台青在大陸發展一定會有更大的幫助，「我會把在大陸發展的故事告訴台灣的親朋好友，讓他們都過來看看，瞭解一下大陸的繁榮。」

對於台灣青年在大陸創業，金于峰也提出一些建議，與台灣相比，大陸市場非常巨大，但競爭也很大，因此要做好萬全準備，學習好相關專業、瞭解當地規則，「我一路也是這麼過來。」

他接著表示，大陸推出許多扶持政策，不少台灣人會認為「是應該的」，但這不是「天上掉下來的禮物」，一定需要靠自己的努力。