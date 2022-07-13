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大陸 大陸焦點 特派現場

2000台人參加海峽論壇　「九二共識」再成對話焦點

▲▼ 2022海峽論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲海峽論壇現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

今年的海峽論壇於12日拉開序幕，大陸方面出席的最高層級官員依舊是全國政協主席汪洋，而台灣方面則由國民黨副主席夏立言錄影致詞，不見主席朱立倫身影。汪洋在致詞時強調，只要台灣當局承認「九二共識」、堅持「一個中國」原則，兩岸關係就能改善和發展。

在今早的論壇大會上，出席的大陸官員有大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一、國台辦副主任龍明彪、福建省委書記伊力等。台灣方面，朱立倫去年以錄影方式在開幕大會上致詞，今年則換成夏立言，親身到現場的則有新黨主席吳成典、全國台企聯會長李政宏、廈門台協會長吳家瑩等人。

▲▼ 2022海峽論壇,汪洋。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲汪洋致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

汪洋在會上指出，儘管兩岸貿易中，大陸每年存在大量的逆差，仍然堅持向台灣開放市場；儘管台灣學者不斷鼓吹脫鈎，但我們一如既往的鼓勵廣大台企來大陸投資行為；儘管民進黨當局百般阻擾兩岸的交流合作，我們仍千方百計為台灣同胞，特別是台灣青年來大陸學習、就業、創業生活創造良好。

汪洋在會上引述「鄭成功收復台灣的歷史」表示，今年是鄭成功收復台灣360週年，兩岸官方與民間舉行了各種的紀念活動，自發祭拜鄭成功的民眾更是不計其數，「這種民族凝聚力和文化凝聚力是中華文明連綿不絕、統一多民族國家，不斷鞏固發展的奧秘所在。」

汪洋呼籲，「盼廣大台灣同胞看清兩岸關係發展形勢，堅定站在歷史發展正確的一邊、堅決反對台獨的各種行徑，把幸福和夢想牢牢抓在自己手裡。」

值得注意的是，針對如今的兩岸形勢，汪洋強調，只要台灣當局承認「九二共識」、堅持「一個中國」原則，兩岸關係就能改善和發展。

▲▼2022海峽論壇,國民黨副主席夏立言。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外一方面，夏立言今年以預錄形式參與大會，稱民進黨執政無力進行兩岸溝通，無力解決兩岸人員互動往來所產生的實際問題。

他在講話中提及九二共識，稱國民黨繼續在「九二共識」基礎上推動兩岸對話，堅持反台獨，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

夏立言還針對隔離措施發表看法，呼籲要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本，疫情發生至今已2年多，隔離檢疫措施所造成的阻礙已經不容小覷，「如果往返兩岸所需的長時間隔離，以及航點有限的情況長期存在，兩岸民間交流的意願和能力可能都會大幅受限。」

▲▼2022海峽論壇，汪洋，吳成典。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲汪洋與吳成典會面。（圖／記者蔡儀潔攝）

連續參加多場的新黨主席吳成典表示，台灣處境與烏克蘭的情勢雖然不同卻又有相當神似之處，應該心生警惕；目前兩岸氛圍不佳、關係緊張的矛頭對準美國，美國「拱火」不遺餘力，沒有底線，從媒體、經濟、軍事、國際關係到NGO團體，全方位總動員。

吳成典指出，目前台灣的現況，美國正在催促民進黨政府，加速戰爭準備，民進黨操縱的媒體正在製造民粹，利用民粹、洗腦民意、霸凌社會，「我來自台灣，清楚瞭解台灣人沒有很想打仗。」

▲▼ 2022海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 其他以錄影片方式發言的台灣嘉賓。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 2022海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，海峽論壇作為兩岸規模最大的民間交流活動，今屆於12日在廈門拉開序幕，繼續以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題。今屆線下活動邀請台灣各界嘉賓約2000人，其中集中活動期間，邀請台灣嘉賓約1000人；安排了青年、基層、文化、經濟交流四大版塊43場活動，有關設區市同期舉辦的有12場活動。

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