國民黨參加海峽論壇致詞內容曝光：大陸應落實農產品檢疫合作協議





▲國民黨副主席夏立言。（資料照／東森ETtoday新媒體）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨副主席夏立言今（13）日以預錄形式參與海峽論壇。國民黨表示，民進黨執政無力進行兩岸溝通，無力解決兩岸人員互動往來所產生的實際問題，國民黨重視兩岸交流，將秉持黨綱黨章規範，推動兩岸交流、維繫和平穩定、促進兩岸和平發展。

夏立言在致詞中表示，其擔任陸委會主委期間，恰是兩岸交流全盛時期，深刻體悟國民黨承先啟後、開創兩岸交流的重責大任。國民黨執政八年間，因兩岸從民間到官方有高度互信，創造多項成就，然而近年來兩岸關係卻漸趨緊張。

夏立言提出三點呼籲：一、兩岸過去已經達成的協議，一定要繼續執行和維護。最近看到兩岸經貿上陸續出現了一些事件，但似乎都沒有很好的協商和解決。目前他覺得比較重要的，是要讓「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」和「兩岸投資保障和促進協議」的機制和精神能夠運作與落實，來保障兩岸的經貿合作交流能夠持續正向發展。

二、要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本。新冠疫情發生至今已兩年多，隔離檢疫措施所造成的阻礙已經不容小覷。如果往返兩岸所需的長時間隔離，以及航點有限的情況長期存在，那麼兩岸民間交流的意願和能力可能都會大幅受限。畢竟兩岸人民面對面的真實交流，才能真正影響人心，就像當年張志軍透過小三通和他在金門相會，達成多項共識，相信這也是推動交流合作最重要的意義。

三、努力促進有利於兩岸和平的外在環境。事實上自兩岸破冰以來，國民黨一直堅持在捍衛民主自由、維護區域安全的同時，又能夠維繫兩岸和平穩定、推動兩岸經貿交流與繁榮的路線。我相信這個方向，不只對台灣和大陸都有利，同時也符合世界上所有關切台海局勢各方的期盼，值得兩岸共同來堅持和維護。

夏立言強調，面對當前國際情勢和兩岸關係的新形勢，國民黨將恪守相關法律，遵循黨章、黨綱規定，延續過去8年期間的基本方針，在兩岸「九二共識」這個務實基礎上繼續推動海峽兩岸交往對話，堅持「反對台獨」、由「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

國民黨表示，兩岸有千絲萬縷聯繫，曾被民進黨稱為「糖衣毒藥」的ECFA，民進黨也始終不敢廢除，足見國民黨改善兩岸關係、創造交流成果的重要性。然而，當台灣人在對岸需要援助、台灣的農漁牧商品在大陸受阻、兩岸經貿依存度不降反升時，民進黨政府卻束手無策，無法維護台灣人民在對岸的權益。國民黨秉持黨綱、黨章的規範，堅持與對岸做有原則的溝通，並推動民間往來交流，在守護中華民國民主自由生活方式的同時，也降低台海衝突風險，這才是對台灣人民最好的中道路線。無論執政或在野，國民黨都重視兩岸交流，盼兩岸能夠透過互動，維持住安定、繁榮與和平的局面。

國民黨強調，總統蔡英文身為陸委會主委時，也曾以我方立場表述過一中各表的「九二共識」，如今卻唱和中共單方說法，以對岸觀點詮釋「九二共識」，讓人不解。呼籲民進黨不要無力與對岸溝通談判還阻礙民間交流，不要亂貼解決問題者政治標籤，不要閉關兩岸交流管道，傷害台灣人民權益。國民黨堅定捍衛中華民國及民主自由價值，並以務實作為推動兩岸交流，將持續扮演台海和平穩定的中道力量。