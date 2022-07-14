報警救命！　消防員到場...「120隻二師兄」險被曬熟　

記者任以芳／綜合報導

大陸各省出現「熱射病」，多人被活活熱死，就連畜生也快被曬死。大陸一名貨車撥打119求助，因為自己「120多隻大師兄」快被烤熟了。同樣也是在山東德州，一大卡車的活豬被曬得的「嗷嗷」叫，消防員直接在高速公路上救援，瘋狂灑水降溫。

綜合陸媒報導，大陸各省陸續飆出歷史高溫，最近運送活雞、活豬等畜牲的長途運輸十分辛苦，司機最怕牲畜半路活活被熱死，因為天氣實在炎熱。





▲ 大陸高溫許多長途被運送的雞、豬險熱死 。（圖／翻攝 度小視）

報導指出，近日有兩台貨車從內蒙古到浙江，車上共120多頭豬，途經常州差點被烤熟，急需降溫。原來，當天最高氣溫達到40.2度，貨車車廂成了「烤箱」，豬的表面皮膚都紅了，差點成為烤乳豬。



當時室外氣溫高達38度，車上備用水早已用完，豬群陸續出現高溫中暑症狀。如果繼續行駛，活豬長時間車子裡處於高溫環境，很有可能造成大量死亡。

消防人員趕到現場一看，車上120多頭豬，很多豬趴在車裡一動不動，皮膚泛紅，時不時發出「微微」叫聲，嚴重的還口吐白沫。現場人員立刻噴水約40分鐘，活豬及時淋浴後，撿回一條命。

江蘇省31個國家氣象站12日最高氣溫創下1961年7月中旬以來的新高峰。江蘇省氣象台13日繼續發佈高溫紅色預警，溫度計顯示地面溫度已超過60℃。有人上午十點多在路上做煎蛋實驗。短短幾分鐘，雞蛋表面已經乾透，蛋黃表面布滿厚厚的痂。