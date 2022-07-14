睡覺聽見：注意你很久！他遭「長髮男」硬騎　驚醒見下體沾屎崩潰





▲新北男子睡夢中被另名男子硬騎，清醒後崩潰報警，判決結果出爐。（示意圖／pakutaso）

記者陳韻如／新北報導

新北市男子阿正（化名）因愛慕住處樓上的鄰居阿義（化名），沒想到他竟在凌晨趁著對方酒醉不能抗拒之際，戴著長捲假髮、口罩，還穿著一身黑衣黑帽，闖入對方家中性侵得逞。過程中，阿正還在阿義耳邊低語，「注意你很久」，阿義聽聞當場崩潰，清醒後立刻到警局報警提告。不過，全案法官認為罪證不足，最終判阿正無罪。

判決書指出，阿正2021年2月初凌晨，戴著長捲假髮、口罩、黑色棒球帽並身著黑色外衣及黑色長褲潛入阿義家中，並趁著阿義酒醉無法抵抗之際，先是對他口交，接著騎上阿義，以此方式性侵得逞，讓阿義大為崩潰，清醒後立刻奔警局報案。

阿義表示，他因住在頂樓加蓋，習慣屋內有人時門就不會上鎖，而當天他邊玩遊戲邊喝酒，喝完後便躺下睡覺，直到凌晨5時許，他就感覺到有陌生男子闖入家中，還爬上他的床，他當下因有喝酒而昏昏沉沉，阿正還對他說自已是樓下房客，「注意你很久了」等，還說自己發情，接著就脫下他褲子替他口交，甚至直接騎上他身上。

直到阿正離開後，阿義因覺得很髒很噁心，趕緊起身去沖洗，發現生殖器上有上傷破皮，且還有糞便，嚇得趕緊衝出門去報警。

對此，阿正辯稱，他雖與阿義有發生性行為，但是雙方合意，並非趁著阿義酒醉不能抗拒而做，且若阿義酒醉應該無法勃起，更不可能完成肛交行為，再者，阿義報案時還能詳述當日細節，甚至是時間等，可見他當時是清醒的狀態。

不過，法官審理後認為，阿義自述自己在事發當天只有6、7分醉意，且還能記清楚阿正當時的完整裝扮，足見當時他並非處於泥醉情形。另外，肛門相較於陰道較無彈性且無法分泌潤滑液，若阿義生殖器硬度不足根本無法完成肛交行為，而他若是處於酒醉狀態，理應無法勃起，因此認定他在性交過程並非處於酣眠致無可抗拒的狀態。

此外，阿義前往醫院驗傷後，驗傷診斷書上記載，他身上並無明顯外傷，再加上他清楚記得，阿正離開前還對他稱，「過幾天會再來」等，而阿正也確實有二度前往他家。法官認為，若不是阿正主觀認知與阿義的性交過程平和，怎麼可能數日後又再度前往，因此認定2人在性交過程中，阿義並沒有抗拒的行為，最終認定罪證不足，判阿正無罪。全案可上訴。