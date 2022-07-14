焦慮症害國道狂飆191公里！她吞1.2萬罰單抗罰　法官打臉了

▲馮姓女子去年被拍到在國道狂飆191公里，因而收到一張1.2萬元的罰單，她不服怒告，主張自己因焦慮症恍神超速，卻被法官打臉。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／屏東報導

一名馮姓女子去年11月行駛在國道3號南下386K處時，被拍到時速竟為191公里，遠遠超過速限110公里，因而收到一張1.2萬元的罰單。馮女不服，訴願未果後怒提行政訴訟，主張自己因有精神障礙等疾病，不小心恍神會超速。屏東地院審理後，不採信馮女的辯詞，判其敗訴。

判決書指出，馮姓女子去年11月凌晨4時許，駕駛車輛行經國道3號南下386K處時，被測速照相器拍到她行駛時速為191公里，遠遠超過最高速限110公里，超速81公里。警方事後也依法舉發，對馮女開出一張1.2萬元的罰單，同時吊扣汽車牌照6個月，並需上交通安全講習課程。

不過馮女不服，提訴願未果後，怒提行政訴訟。她表示，她因為精神障礙、焦慮症、創傷症候群、自律神經失調等疾病，因而有長期吃藥的習慣，加上當天又是凌晨4點多開車，一時恍神才會超速，不知道自己超速這麼多公里，且她過往根本沒有發生過類似情事。

庭審時，高雄監理所則表示，馮女明知自己為自律神經失調患者，依法不得駕車，卻貿然駕車，如路上突然發病，豈不容易釀成重大交通事故？主張對馮女開出1.2萬元、記違規點數3點、應參加交通講習，並吊扣汽車牌照6個月之處分並無不當。

屏東地院審理後指出，馮女表示自己因身體不適，才會在上述地點不慎超速，但汽車駕駛人患病將影響安全駕駛，不得駕車，馮女對於己身身體狀況是否適宜駕車上路，也應有判斷責任，身體不適即不應開車，而並非以此作為違規理由，認為監理站處分並無不當，判馮女敗訴。