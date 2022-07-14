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社會 社會焦點 保障人權

價值1.6萬「立可白龍舌蘭」幼苗遭竊　竟是21歲男大生幹的

記者林悅／台南報導

台南市警四分局7月10日接獲林姓民眾報案，稱自己在安平德陽艦園區植物市集販賣的植栽商品，價值16000元「立可白龍舌蘭」於9日遭不明人士竊走，警方連日擴大調閱監視器抽絲剝繭，終於在台南歸仁查獲賴姓嫌犯，並將遭竊的「立可白龍舌蘭」物歸原主，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警四分局查獲賴姓男大生涉嫌取高單價「立可白龍舌蘭」（南非白鑽石），被警方循線查獲，起獲植栽贓物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局查獲賴姓男大生涉嫌取高單價「立可白龍舌蘭」（南非白鑽石），被警方循線查獲，起獲植栽贓物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局查獲賴姓男大生涉嫌取高單價「立可白龍舌蘭」（南非白鑽石），被警方循線查獲，起獲植栽贓物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南安平德陽艦於7月9日、10曰舉辦「植享遇艦您 #夏季台南最大植物市集」，約有50多家商家前往參展販售，因為現場是流動攤販市集，所以也沒有監視器，被害人失竊價值16000元「立可白龍舌蘭」（南非白鑽石），故至台南市警四分局育平派出所報案，希望警方幫忙。

▲台南市警四分局查獲賴姓男大生涉嫌取高單價「立可白龍舌蘭」（南非白鑽石），被警方循線查獲，起獲植栽贓物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，該店家遭竊取的植物為「立可白龍舌蘭」，雖然遭竊的植株只是幼苗，但市價竟高達1萬6000元，警方研判應該是內行玩家所為，即仔細詢問賣家當天是否有奇怪行徑的顧客？店家向警方表示，當天確實有顧客詢問價格後未購買，但是因為市集人潮很多非常的忙碌，所以也沒特別注意，事後清點才發現植株不見了，因為市集並未架設監視器，所以並沒有抱著太大的期待，但是因為損失實在太多，所以才求助警方，希望能夠把小偷找到，取回植株。

▲台南市警四分局查獲賴姓男大生涉嫌取高單價「立可白龍舌蘭」（南非白鑽石），被警方循線查獲，起獲植栽贓物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平警方獲報後立即啟動專案小組，擴大調閱市集週遭的監視器，清查可疑犯嫌，經過兩天的抽絲剝繭，終於在歸仁一帶查獲21歲賴姓男大生，並將遭竊的「立可白龍舌蘭」物歸原主。據了解，賴嫌本身就有在玩「植栽」，所以本身多肉等植栽有興趣，沒想到會被警方查獲。偵訊後全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警四分局查獲賴姓男大生涉嫌取高單價「立可白龍舌蘭」（南非白鑽石），被警方循線查獲，起獲植栽贓物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

受害店家向警方表示，原本以為只是植株被偷，加上攤位沒有監視器應該是希望渺茫，沒想到警方非常積極的調查，並調閱週遭的監視器逐一清查比對，即使監視器非常的模糊不清，竟然也讓警方找到犯嫌，對於安平警積極辦案的態度比了一個讚！

第四分局分局長王子雄表示，案件沒有大小之分，只要是涉及不法行為警方一定積極受理偵辦，本案雖然現場沒有監視器，但在同仁的積極比對下，最終還是將犯嫌找到繩之以法，對於同仁辦案積極的工作態度表示讚許！

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