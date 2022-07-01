青春專案開跑　安平警擴大臨檢杜絕青少年行為偏差

▲台南市警四分局為確保青少年暑期安全活動空間，預防偏差行為及青少年被害，維護身心健全發展，密集執行臨檢勤務，使學子們能遠離誘惑，杜絕犯罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假到來，青春專案也正式開始，台南市警四分局為確保青少年暑期安全活動空間，預防偏差行為及青少年被害，維護身心健全發展，加強轄內治安要點查緝及宣導作為，密集執行臨檢勤務，使學子們能遠離誘惑，杜絕犯罪。

第四分局於青春專案開跑首日，即針對轄內列管之治安要點處所，以擴大臨檢方式執行，特別擇定KTV、汽車旅館等場所，加強查緝，使不法分子知難而退，淨化轄區治安，遏止不法暴力行為發生。

四分局勤務方式有別於以往強勢臨檢盤查，同時加強宣導店內不得有未成年抽菸、飲酒、嚼檳榔、縱容兒童及少年於深夜聚集其內；外圍不得有聚眾打架滋事，妨害社會秩序等事件，呼籲店家如發現青少年朋友有偏差行為等態樣，應立即通報警方到場；過程中警方細心解釋相關法令予店家知悉，請其積極配合警方各項治安作為，店家見警方用心製作之宣導手板，紛紛表示警方相當用心、很貼近年輕人，允諾會共同維護安平地區治安，保護青少年朋友免於被害及犯罪。

四分局長王子雄表示，第四分局一向注重青少年正向發展，在青春專案期間將持續針對未成年「反新興毒品」、「反參與詐欺集團或擔任車手」、「反接觸色情誘惑」、「反參與賭博行為」、「反深夜留連不當場所」各項指標，投注大量宣導及防制能量，為的就是讓我們下一代能安心成長，相信在今年暑假，安平地區居民一定能感受到第四分局的用心及努力。