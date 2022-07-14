只為了賭5杯酒！　男子熊抱襲胸猥褻路邊酒醉女孩

記者魏有德／綜合報導

廣東佛山一名男子在燒烤攤與朋友飲酒作樂，見對面KTV門口一名年輕酒醉女孩坐在階梯上休息，便和同桌友人打賭，走上前熊抱該名女孩，還將雙手伸進衣服內襲胸，年輕女孩因酒醉無力抵抗。男子得逞後，回頭向友人比出「五」的手勢，還重複喊著「5杯」，過程全被路旁監視器拍下來。

▲紅衣男子將手伸進酒醉女孩衣服內襲胸。（圖／翻攝九派新聞）

《瀟湘晨報》報導，7月11日凌晨3時許，廣東佛山南海區樂安街，一男子酒後跟朋友打賭，竟然伸出了鹹豬手摟抱一旁坐著醒酒的女孩子。因無力反抗，女孩報警處理。事發後，南海公安分局羅村派出所沙堤社區民警中隊工作人員僅回應，「我們依法處理了。」

▲女孩因喝醉酒無力反抗。（圖／翻攝九派新聞）

目擊整個過程的刁先生（化名）表示，一名女子在11日凌晨時「喝懵了」，坐在KTV門口嘔吐後，獨自坐著醒酒。一名紅衣男子從對面一家燒烤店出來朝女生走來，並伸出手不斷朝身後比劃手勢。

▲紅衣男子猥褻得逞後，朝燒烤攤友人比出「五」的手勢。（圖／翻攝九派新聞）

這名女孩當時正用紙巾擦拭臉部，紅衣男子走到她身前，用右手食指在嘴前比出噓聲的手勢，隨即彎腰張開雙手從背後熊抱住她，雙手則放在女孩胸前猥褻，「男子抱的時候右手伸進她的胸部，女孩也泣訴被襲胸，由於當時女孩還沒有醒酒，無力反抗。」

紅衣男子放開女孩後，向著對面燒烤店興奮地比出5根手指，一邊喊著，「5杯！」據悉，紅衣男子當時是跟同桌友人打賭，刁先生透露，「就為了賭5杯酒，他還想再來一次，被旁邊的人制止了，這名女孩被侵犯後報警，也叫來了朋友，隨後這名男子便被警方帶走了。」