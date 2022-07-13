丟手機心情差！白衣女酒後找警發洩　咬傷女警大鬧派出所

記者張君豪／台北報導

台北市南港區向陽路某社區大樓日前發生一起酒醉女子涉嫌妨害公務、攻擊到場警員的離譜案件；肇因該女子6月3日行經大安區遺失手機已經報案請求警方協助，但她不滿警方處理態度，返家飲酒後又再度撥打電話報警，轄區南港玉成所警員到場後，這名身穿白衣的女子醉後不斷咆哮並辱罵警員、搶奪警員的警用行動載具、密錄器等，甚至咬傷協處的女警。

▲酒後鬧事的女子咬傷女警員，觸犯妨害公務等多項罪名。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

由於該女酒後言行嚴重脫序，遭警方依《警執法》保護管束上銬帶回，但該女仍大鬧派出所，警方無奈待該女清醒後，依妨害公務、傷害、毀損等罪嫌究辦。南港警方表示，涉嫌人鈴木女（35歲、台灣籍）當晚因手機遺失心情不好，雖然當下發現就近向鄰近警分局報案，但返家飲酒後仍打電話報警。

轄區玉成所警員3日凌晨1時許到場後，發現該女居所為社區大樓住戶眾多，勸導她降低音量避免擾民，加上台灣民眾姓「鈴木」實在太罕見，警方依規定請她報身分證號查驗，但該女酒醉狀態下背誦身分證字號有缺少，警員秀出警用載具資料，電腦顯示查無此證號，該女抓狂居然拉扯意圖搶奪警員勤務配備。

由於該女無法溝通配合，且不斷咆哮拉扯警員，警方無奈依《警執法》第19條保護管束將她上銬帶回警所觀察，未料女子反鎖後還砸毀警員密錄器，動手拉扯並腳踹攻擊警員，並咬傷在旁戒護的女警，警方依妨害公務、傷害、妨害名譽、毀損等罪嫌現行犯將她逮捕究辦，案件移交士林地檢署偵辦。該女酒後嚴重脫序，士林地檢署檢察官依上述罪嫌起訴偵辦中。

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