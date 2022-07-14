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九份「殭屍天團」合體！民眾1張神抓拍嚇尿　網驚：南美館輸了

▲九份昇平戲院外出現超逼真殭屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲九份昇平戲院外驚現殭屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站13日報導《「九份殭屍出沒」照片曝！老戲院深夜一幕　網驚：比台南恐怖》，有民間業者要在九份辦「鬼怪傳說特展」，特地在傍晚時分把展品放在昇平戲院前，讓路過民眾捕捉殭屍出沒照，而且原本只放1具殭屍，昨晚增加到6具，氛圍感拉滿的畫面在臉書瘋傳，網友紛紛驚呼，「在九份更有恐怖的fu！」

粉絲專頁「九份金礦博物館真的沒有大金塊只有老礦工的真心」12日貼出1具殭屍的照片，並透露廠商要拍宣傳照，所以會再放出5具，共6具殭屍在昇平戲院門口。博物館小編在13日晚上7點還特地前往探班，笑讚「（殭屍）一次排開也太震撼了吧！」也吸引網友們在留言處分享朝聖照，讓小編超驚艷，「為什麼大家都這麼會拍啦～」

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▲▼九份殭屍。（圖／翻攝自基隆人大小事）

▲博物館小編大讚網友超會拍。（圖／翻攝自基隆人大小事）

就有人將照片發到臉書「●【爆廢公社公開版】●」，一張「殭屍天團合體照」讓網友驚呼連連，「確定不是真人嗎」、「嚇死保安系列」、「台灣的殭屍越來越多可看了」、「燈籠階梯這好逼真喔」、「背景讓殭屍看起來更可怕了」、「看完南美館再看這個，南美輸了」、「地點選得太好了」、「很有感覺欸！搭配紅色的燈」、「這服裝終於對了。」

▲▼九份殭屍。（圖／翻攝自基隆人大小事）

▲配上紅燈籠，讓許多人直讚超有fu。（圖／翻攝自基隆人大小事）

也有人歪樓笑呼，「九份樓梯太多了！殭屍會累爆」、「會跳到腿麻」、「殭屍說：這裡的樓梯影響我發揮」、「到年底喔？那冬天再去，這種天氣去給殭屍看，還沒嚇死我會先熱死。」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲有網友將照片上傳爆廢公社。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

據了解，這是民間業者在九份昇平戲院外推出的「鬼怪傳說特展」，展覽時間為今年7月15日至12月31日，上午11點到傍晚6點，民眾購買門票「平安符」就可入場，憑票券還可兌換「孟婆湯」。除了殭屍，展出內容還包括人魚木乃伊、清代湘西殭屍、希巴洛縮小人頭及泥人鬼怪世界等，準備嚇破每位遊客的膽。

另外，主辦人徐孟光來頭不小，他在電影圈有40多年資歷，創辦珍奇展覽公司，20多年辦過超過100多場的展覽。這次看到法國人來台辦鬼怪展，但他一看就覺得衣服是染印的，所以覺得南美館有些地方並不完整，便想辦一場更道地的鬼怪展。

他指出，這次有特別在這些鬼怪的外觀下工夫，還考證清朝時期官員服裝，至於選址在九份，是因為這裡有很特別的地景、氣氛，其實不用太多布置，就能營造出展覽的意境，根本不用刻意使用陰森的效果。

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