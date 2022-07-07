逛殭屍展「頭暈到手扶牆壁」　資深道長曝這2區：經我感受...少去

▲三具殭屍超逼真。（圖／記者吳世龍攝）



網搜小組／劉維榛報導

南美館「亞洲的地獄與幽魂」開展後，引發遊客壯膽朝聖。不過一名資深道長卻在臉書透露，蹭熱度去展場走一圈，「我竟然頭暈」，甚至暈眩到要用手扶牆的程度，「經我感受...少去。」

特展自6月25開幕後，許多人都是衝著三具逼真的殭屍而來，就連出身道法世家的資深道長也親臨現場，怎料，他週二（5日）在臉書直呼，「經我感受...少去

，我竟然頭暈！」

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底下引發千名網友驚呆狂問，「有跟道長回家嗎」、「這麼恐怖，鬼門有提早開門嗎」、「這隻鬼到底是公是女？」「道長沒有順便給他收一收」、「所以展覽也會吸引飄」、「連道長都受不了，有點恐怖」、「可能跟磁場有關，像我太太去城隍廟或氣場比較陰的也是會頭暈」。

道長也在留言串回應，逛一下就決定早早離開，「我還好啦頭暈而已，不要怪力亂神」、「離開展區就不會了頭暈」。

據自由時報報導，道長透露，當天進到「展區入口」與「十殿圖地獄掛軸」區域，就莫名感到頭暈，且暈昡程度要「用手扶牆」的程度，且二度嘗試再逛一下，上面兩個區域依舊感到頭暈。不過這純屬個人經歷，道長強調，自己不主張怪力怪神。

由於館方維護展覽品安全，禁止遊客將自拍棒、桃木劍等物品帶進場，民俗專家楊登嵙表示，民眾若擔心看完展後會有好兄弟跟著，帶著台灣一般宮廟求得的護身符即可保平安，或是蒜頭、鹽，也同樣具有驅邪效果。

▼道長發文，進到特展入口時就感到頭暈。（圖／翻攝臉書）

