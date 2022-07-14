九份有清朝殭屍！昇平戲院前「6屍堵路」超驚悚　15日帶平安符入場

▲九份昇平戲院外出現超逼真殭屍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者閔文昱、郭世賢／新北報導

南美館「殭屍展」在國內掀起熱烈討論後，九份金礦博物館也宣布「殭屍從台南來九份玩了」，並在臉書PO出殭屍出沒照，讓不少網友看了直呼，「從台南跳來的嗎 XD」、「這比台南的看起來恐怖。」據了解，這是有民間業者在九份昇平戲院外推出「鬼怪傳說特展」，預計將在7月15日至12月31日展出。

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粉絲專頁「九份金礦博物館真的沒有大金塊只有老礦工的真心」近日PO出照片，只見昇平戲院出入口出現一具殭屍，透過復古的場景、昏暗的光線，整個畫面就像是恐怖片真實上演，嚇壞不少網友，而業者13日晚間更把6具的殭屍一字排開，吸引不少民眾駐足拍照。

粉專事後也透露，原來是有業者將在昇平戲院旁竪崎路35號舉辦的「九份鬼怪傳說特展」，展覽時間為今年7月15日至12月31日，上午11點到傍晚6點，民眾購買門票「平安符」就可入場，憑卷還可兌換「孟婆湯」。而除了殭屍，展出內容還包括人魚木乃伊、清代湘西殭屍、希巴洛縮小人頭及泥人鬼怪世界等，準備嚇破每位遊客的膽。

主辦單位徐孟光表示，九份有很特別的地景、氣氛，不用太多布置就能營造出展覽的意境，雖沒刻意使用陰森的效果，但近日就已經有部分民眾打電話抗議，好在也有不少年輕人給予鼓勵，表示很開心有這樣的展覽。

另外，徐孟光也認為，南美館有些地方並不完整，因此他這次特別在這些鬼怪的外觀上下足了工夫，甚至還考證清朝時期官員服裝，就為了讓民眾看到比較貼近傳說的造型，希望能為大家帶來一次難忘的體驗。

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