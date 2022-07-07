　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

外國人跟風殭屍展　嘉義牙膏工廠也有閻羅殿　

▲▼ 水上白人牙膏十層閻羅。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 水上白人牙膏十層閻羅。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台南殭屍展引起全國熱烈話題，在嘉義縣白人牙膏公司觀光工廠裡，其實設有十殿閻羅。連日來口耳相傳湧入不少人潮，大人帶著小孩爭相先睹為快，普遍認為閻羅殿具有「要做好事、不要做壞事」的教化功能。來自美國、貝里斯多名外國民眾6日也慕名前來一睹流傳民間的十殿閻羅。

▲▼ 水上白人牙膏十層閻羅。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市宣信國小英語教師黃丰琪陪同下，這群外籍民眾抵達觀光工廠，在白人牙膏公司公關經理陳佳宏帶領下，他們參觀第一殿到第十殿閻羅殿。

每殿閻羅殿都各有主題，從第一殿到最後一殿，掌管鬼魂投生，凡被送到這裡的鬼魂們都要喝孟婆湯，每個電動人偶栩栩如生。在導覽者中、英文解說下，他們體會到，生前要做好事、死後才能好好投胎。

▲▼ 水上白人牙膏十層閻羅。（圖／記者翁伊森翻攝）

外國民眾觀看到「生前作惡、死後被折磨」畫面大為震撼，有人表示十分恐怖；有人說相當嚇人。當中有一對來台就讀國、高中的姐弟，雖然他們信仰外國宗教，但他們也相信，如果有天堂、那麼應該就有地獄。

白人牙膏總經理王榮可強調，企業具有社會責任，因此公司不惜花費重資，搭建十殿閻羅，希望達到勸導世人行善的功能。

陳佳宏表示，歡迎全台各地民眾前來參觀，免預約大人小孩皆可來嘉義縣水上鄉白人牙膏工廠免費參觀！

ET快訊
台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了
香港檢出「台1個芒果」確診！200公斤銷毀　農委會回應
李沛旭低調結婚！　前女友蔡淑臻發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

論文抄襲風暴延燒　桃園藍營：林智堅誠信破產鄭文燦快切割

嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際 　外銷封櫃啟航加拿大

外國人跟風殭屍展　嘉義牙膏工廠也有閻羅殿　

法拍會結合公益百萬收入入國庫　甲級營造牌照流拍

快訊／林口晚間停電！變電所變壓器故障「影響652戶」　台電搶修中

女約朋友爬山「腳程慢」落單！獨困樹林迷路　搜救員連夜冒雨找人

快訊／瓦斯外洩民眾急打110　老舊瓦斯殘氣外洩虛驚一場

2022吳鴻麟先生紀念獎學金頒獎　逾30年嘉惠學子逾4千人

桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》　7／9起青埔陽光劇場演出2天

超越上萬公里的「非洲媽祖」　開普敦朝天宮回北港謁祖

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

海邊沙子太燙爸爸心疼 肩扛32kg瓦斯桶走上岸

溪邊驚見「狗界漁夫」 下水一分鐘大魚Get！

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

論文抄襲風暴延燒　桃園藍營：林智堅誠信破產鄭文燦快切割

嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際 　外銷封櫃啟航加拿大

外國人跟風殭屍展　嘉義牙膏工廠也有閻羅殿　

法拍會結合公益百萬收入入國庫　甲級營造牌照流拍

快訊／林口晚間停電！變電所變壓器故障「影響652戶」　台電搶修中

女約朋友爬山「腳程慢」落單！獨困樹林迷路　搜救員連夜冒雨找人

快訊／瓦斯外洩民眾急打110　老舊瓦斯殘氣外洩虛驚一場

2022吳鴻麟先生紀念獎學金頒獎　逾30年嘉惠學子逾4千人

桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》　7／9起青埔陽光劇場演出2天

超越上萬公里的「非洲媽祖」　開普敦朝天宮回北港謁祖

英國內閣累積「36位官員」請辭　強生霸氣喊話：我不會辭職

《NBA 2K23》喬丹扛封面　勇士咖哩能力值「超強99級」

奇葩妹轟男友丟下她騎車環島　原因曝光被罵翻 ：公主病太嚴重

柯志恩遇停電酸「高雄日常」！黃捷揭台電數據：誰優誰劣一目了然

你曾經被「這句話」傷過嗎？心理師建議當耳邊風

第一屆原創IP風雲榜　多部漫畫、小說入圍...頒獎典禮漫博登場

Joeman實測「買朋友報的明牌」竟買到大飆股！7人9支股票結果曝光

俄法院下令「CPC裏海石油管線」　停止運作30天

《木曜》泱泱曝確診日常！　收阿部瑪利亞「愛心防疫包」一開笑翻

曾穿比基尼秀孕肚！翁馨儀「恢復火辣身材」重回墾丁：尺度還可以更大

朱俐靜癌逝…表姊唐綺陽直播哽咽　曝心中遺憾：後悔已經來不及

地方熱門新聞

論文抄襲風暴　桃園藍營：鄭文燦快切割林

即／林口晚間無預警停電！影響652戶

外國人跟風殭屍展　嘉義牙膏工廠也有閻羅殿　

女約朋友爬山迷路　搜救員冒雨找人

法拍會結合公益　百萬收入入國庫

嘉義優鮮水產通過BAP驗證　外銷加拿大

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

眼鏡男「出沒」彰化豪宅　偷了女主人私房錢

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

老舊瓦斯殘氣外洩虛驚一場

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

2022連江縣長選戰　曹爾元：文化讓家園偉大

台中國際會展中心上梁　盧秀燕有期許

司機國道停路肩捆貨　遭撞飛不治

更多熱門

相關新聞

高捷出現殭屍！貼符男「跳進車廂」恐嚇咬人

高捷出現殭屍！貼符男「跳進車廂」恐嚇咬人

高雄捷運出現活人殭屍！台南市美術館2館展出「亞洲的地獄與幽魂」，從25日開展以來，每日吸引5000人參展，現在在高捷也有網友看到類似的生物，一名網友在搭捷運時，突然看到一名男子頭貼符咒，以「殭屍跳」跳進車廂，連忙以手機拍下，將影片放上臉書「爆廢公社公開版」分享，發文稱「搭捷運遇到新角色…」，其他網友紛紛留言戲稱，這是看完殭屍展的後遺症。

麻豆代天府「十八地獄」　遊客暴增10倍

麻豆代天府「十八地獄」　遊客暴增10倍

殭屍展爆紅　大家都想到「他」：半夜上廁所要憋氣

殭屍展爆紅　大家都想到「他」：半夜上廁所要憋氣

南美館公布4項新分流措施　發碼牌限時入場

南美館公布4項新分流措施　發碼牌限時入場

見證愛犬翻白眼變身「殭屍柴」！

見證愛犬翻白眼變身「殭屍柴」！

關鍵字：

殭屍展水上白人牙膏

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

黃嘉千是富家千金「超狂家世起底」！高中被封校花

即／高雄超商性侵女子　惡狼影像曝光

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

Jessi簽給PSY「3年內數次送醫吊點滴」　正式宣佈離開公司了！

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

即／高雄驚爆超商內隨機性侵

李沛旭低調結婚！　前女友蔡淑臻大方回應了

愛吃2食物汗爆臭！醫揭「4種汗水」代表意義

把11歲外甥女「獨留」哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面