外國人跟風殭屍展　嘉義牙膏工廠也有閻羅殿　

▲▼ 水上白人牙膏十層閻羅。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台南殭屍展引起全國熱烈話題，在嘉義縣白人牙膏公司觀光工廠裡，其實設有十殿閻羅。連日來口耳相傳湧入不少人潮，大人帶著小孩爭相先睹為快，普遍認為閻羅殿具有「要做好事、不要做壞事」的教化功能。來自美國、貝里斯多名外國民眾6日也慕名前來一睹流傳民間的十殿閻羅。





嘉義市宣信國小英語教師黃丰琪陪同下，這群外籍民眾抵達觀光工廠，在白人牙膏公司公關經理陳佳宏帶領下，他們參觀第一殿到第十殿閻羅殿。

每殿閻羅殿都各有主題，從第一殿到最後一殿，掌管鬼魂投生，凡被送到這裡的鬼魂們都要喝孟婆湯，每個電動人偶栩栩如生。在導覽者中、英文解說下，他們體會到，生前要做好事、死後才能好好投胎。

外國民眾觀看到「生前作惡、死後被折磨」畫面大為震撼，有人表示十分恐怖；有人說相當嚇人。當中有一對來台就讀國、高中的姐弟，雖然他們信仰外國宗教，但他們也相信，如果有天堂、那麼應該就有地獄。

白人牙膏總經理王榮可強調，企業具有社會責任，因此公司不惜花費重資，搭建十殿閻羅，希望達到勸導世人行善的功能。

陳佳宏表示，歡迎全台各地民眾前來參觀，免預約大人小孩皆可來嘉義縣水上鄉白人牙膏工廠免費參觀！